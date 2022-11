(AGENPARL) – ven 11 novembre 2022 [RFI, AV Roma-Firenze: interventi di manutenzione a Settebagni fino al 24 novembre](https://www.fsnews.it/it/focus-on/infrastrutture/2022/11/11/rfi-linea-av-roma-firenze-interventi-settebagni.html)

Per alcuni treni, nelle ore di punta, rallentamenti fino a 15 minuti

Lavori in corso a Settebagni sulla Direttissima, la linea AV Roma-Firenze. Obiettivo, garantire un’infrastruttura sempre più efficiente e affidabile e, ovviamente, sicura. Gli interventi, iniziati oggi, 11 novembre, si protrarranno fino al 24 novembre. A condurli Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). I lavori si svolgeranno tutte le notti e consistono nel rinnovo dei deviatoi o scambi, ossia di quei dispositivi che consentono il passaggio di un treno da un binario all’altro. Le attività richiedono che nel tratto interessato, in prossimità delle aree di cantiere, i treni transitino rallentando la loro corsa. Ne consegue un contenuto allungamento dei tempi di viaggio che per alcuni treni AV della Roma-Firenze, nelle ore di punta, potrà essere di circa 15 minuti.

