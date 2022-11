CONTIENE FOTO# ROMA – INGENTE QUANTITATIVO DI COCAINA E UNA PISTOLA RUBATA NASCOSTI IN UN VANO “SEGRETO” DEL BAGAGLIAIO DELL’AUTO.

(AGENPARL) – mar 01 novembre 2022 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – INGENTE QUANTITATIVO DI COCAINA E UNA PISTOLA RUBATA NASCOSTI IN UN VANO “SEGRETO” DEL BAGAGLIAIO DELL’AUTO.

CARABINIERI ARRESTANO DUE PERSONE GRAVEMENTE INDIZIATE DI DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PORTO ABUSIVO DI ARMA.

ROMA – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato due cittadini romani, un 27enne già noto alle forze dell’ordine e un 25enne, gravemente indiziati dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato i due che parlavano tra loro con fare sospetto nei pressi di un’autovettura ferma in via Italo Piccagli e il loro nervosismo durante il controllo li ha spinti ad eseguire una verifica accurata.

L’autovettura è risultata intestata al 25enne e, a seguito di un’accurata perquisizione, i militari hanno scoperto un vano ricavato nel doppio-fondo del bagagliaio, accessibile tramite un congegno elettrico, all’interno del quale erano occultati: 4 involucri in cellophane contenenti 750 g di cocaina, una pistola Glock 26 completa di caricatore risultata rubata e varie cartucce calibro 9×21.

Successivamente, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno perquisito anche le abitazioni degli arrestati. Nell’abitazione del 27enne sono state rinvenute altre 24 dosi di cocaina, del peso di 19 g e la somma contante di 39.875 euro, in banconote di vario taglio, ritenuti provento di attività illecita.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre i due arrestati sono stati portati in carcere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

