Comunicato stampa SINAFI

(AGENPARL) – sab 22 ottobre 2022 Comunicato stampa

Sindacato Nazionale Finanzieri: ferma condanna dell’infame aggressione subita dalla Collega della P.S. presso il porto di Napoli.

Esprimiamo a nome di tutti gli attivisti SINAFI, la ferma condanna circa la vile aggressione subita nei giorni scorsi dalla Collega della Polizia di Stato, aggredita e violata nella propria dignità di Donna da un soggetto extracomunitario, nel porto di Napoli – al termine del proprio turno di servizio – mentre si recava nel parcheggio per riprendere la propria auto, nonché la più sincera e calorosa vicinanza umana.

Il nostro pensiero è un segno tangibile di quanto siano uniti gli appartenenti ai vari Corpi di Polizia, accomunati dal proprio spirito di servizio, per garantire l’ordine democratico, il vivere civile e la serenità dei cittadini. Tuttavia, avendo appreso della pronta cattura del delinquente violentatore accusato di tentato omicidio, oltreché di violenza sessuale, ci si aspetta dagli attori istituzionali e dalla Magistratura quanto chiunque, ragionevolmente e logicamente, si attende dopo una serie concomitante di crimini infami e gravissimi che creano fortissimo allarme sociale, oltreché disgusto.

Così come si aspettano azioni e strategie determinate volte al contrasto dell’immigrazione irregolare che, spesso, è concausa di forte incremento di episodi di criminalità – sempre e assolutamente ingiustificabili – che, talvolta, vengono, invece, degradati a fenomeni originati dalla disperazione.

Lo Stato c’è e deve, senza indugio, ristabilire l’equilibrio sociale, comminando a chi delinque in modo così efferato e deplorevole ciò che merita, secondo legge, ma in modo esemplare e senza alcuno “sconto”.

Questi ripugnanti e plurimi crimini fungano da monito allo Stato e al nuovo Governo perché pongano, realmente, le donne e uomini delle Forze dell’ordine in condizione di svolgere il proprio indispensabile servizio in condizioni di piena sicurezza, dotando gli stessi di ogni dispositivo, regola d’ingaggio e quant’altro possa occorrere che contribuisca a proteggerli “prima, durante e dopo” le operazioni cui sono chiamati ad adempiere.

Al medesimo scopo, è d’uopo rimarcare la fondamentale importanza della piena efficienza dell’apparato giudiziario, al quale è oggi richiesto maggiore impegno per non vanificare gli sforzi e i sacrifici fatti sul campo dalle Forze di polizia nella repressione di condotte come quelle, odiose e infami, subite dalla Collega della P.S.

Lo dichiarano il Segretario Generale Nazionale Si.Na.Fi. – Sindacato Nazionale Finanzieri – Eliseo Taverna ed il Vice Referente SINAFI Campania Giuseppe Zarra.

