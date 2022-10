Da Istat: Produzione industriale_agosto 2022

(AGENPARL) – mar 11 ottobre 2022 11 luglio 2017

11 ottobre 2022

Agosto 2022

PRODUZIONE INDUSTRIALE

 Ad agosto 2022 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti del 2,3%

rispetto a luglio. Nella media del trimestre giugno-agosto il livello della produzione diminuisce dell’1,2%

rispetto ai tre mesi precedenti.

 L’indice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale sostenuto per i beni di consumo

(+2,6%) e una crescita più contenuta per i beni strumentali (+1,8%) e i beni intermedi (+0,8%); viceversa,

si osserva una diminuzione per l’energia (-2,3%).

 Corretto per gli effetti di calendario, ad agosto 2022 l’indice complessivo aumenta in termini tendenziali

del 2,9% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 come ad agosto 2021). Si registrano incrementi

tendenziali marcati per i beni di consumo (+8,6%) e in misura meno rilevante per l’energia (+1,7%) e i beni

strumentali (+1,2%); diminuiscono, invece, i beni intermedi (-1,6%).

 Tra i settori di attività economica che registrano variazioni tendenziali positive si segnalano la produzione

di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+51,0%), la fabbricazione di computer e prodotti di

elettronica (+31,0%) e le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+20,9%). Le flessioni più ampie

si registrano nella fabbricazione di prodotti chimici (-14,6%), nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in

metallo (-11,3%) e nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (-4,3%).

PROSSIMA

DIFFUSIONE

10 novembre 2022

Ad agosto si osserva un incremento congiunturale della produzione

industriale dopo la lieve crescita del mese precedente. L’intonazione

congiunturale positiva di agosto è diffusa ai principali comparti, con

Link utili

l’esclusione dell’energia. Nella media degli ultimi tre mesi, d’altra parte,

la dinamica congiunturale complessiva rimane negativa.

http://dati.istat.it/

In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, resta positiva la

variazione sia per l'indice generale sia per i principali raggruppamenti di

industrie, ad esclusione dei beni intermedi che flettono moderatamente.

Gli incrementi più ampi riguardano i beni di consumo.

PRODUZIONE INDUSTRIALE

FIGURA 1. PRODUZIONE INDUSTRIALE, INDICE DESTAGIONALIZZATO E MEDIA MOBILE A TRE MESI

Gennaio 2017 – agosto 2022 (base 2015=100)

FIGURA 2. PRODUZIONE INDUSTRIALE, VARIAZIONI PERCENTUALI TENDENZIALI

Gennaio 2018 – agosto 2022, dati corretti per gli effetti di calendario (base 2015=100)

PRODUZIONE INDUSTRIALE

PROSPETTO 1. PRODUZIONE INDUSTRIALE

Agosto 2022 (a), indice e variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)

Variazioni Variazioni

congiunturali tendenziali

Indice

ago 22 giu22-ago22 ago 22 gen-ago 22

lug 22 mar22-mag22 ago 21 gen-ago 21

Dati destagionalizzati 107,2 +2,3 -1,2 – –

Dati corretti per gli effetti di calendario 72,0 – – +2,9 +1,4

Dati grezzi 73,0 – – +2,8 +1,0

(a) I dati di agosto 2022 sono provvisori; il prospetto 4 riporta le revisioni dei dati relativi a luglio. Le serie complete degli indici sono disponibili nella banca dati I.Stat all’indirizzo

http://dati.istat.it/?lang=it.

PROSPETTO 2. PRODUZIONE INDUSTRIALE PER RAGGRUPPAMENTO PRINCIPALE DI INDUSTRIE

Agosto 2022 (a), variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)

Dati destagionalizzati Dati corretti per gli effetti di calendario

RAGGRUPPAMENTI PRINCIPALI DI

INDUSTRIE ago 22 giu22-ago22 ago 22 gen-ago 22

lug 22 mar22-mag22 ago 21 gen-ago 21

Beni di consumo +2,6 -1,7 +8,6 +5,4

Durevoli -0,9 -3,3 +6,8 +5,5

Non durevoli +2,1 -2,5 +7,4 +5,2

Beni strumentali +1,8 -1,0 +1,2 +0,1

Beni intermedi +0,8 -1,4 -1,6 -1,1

Energia -2,3 -1,5 +1,7 +3,2

Totale +2,3 -1,2 +2,9 +1,4

(a) Gli indici vengono corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati utilizzando il metodo diretto, ossia separatamente per ciascun settore di attività economica, raggruppamento

principale di industrie e per l’indice generale. Le serie aggregate, trattate con tale metodo, possono differire da quelle che si otterrebbero dalla sintesi degli indici corretti e destagionalizzati

dei livelli inferiori di classificazione (metodo indiretto).

PRODUZIONE INDUSTRIALE

PROSPETTO 3. PRODUZIONE INDUSTRIALE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Agosto 2022, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)

Dati Dati corretti

destagionalizzati per gli effetti di calendario

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

ago 22 giu22-ago22 ago 22 gen-ago 22

lug 22 mar22-mag22 ago 21 gen-ago 21

B Attività estrattiva -3,3 -0,7 -0,7 -3,2

C Attività manifatturiere +2,5 -0,9 +3,0 +1,3

CA Industrie alimentari, bevande e tabacco +1,4 -1,7 +4,0 +3,4

CB Industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori +5,3 -1,6 +20,9 +10,3

CC Industria del legno, della carta e stampa +0,1 -0,4 +1,3 +1,4

Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi -4,5 -1,9 +6,0 +10,3

raffinati

CE Fabbricazioni di prodotti chimici -3,3 -5,2 -14,6 -1,5

Produzione di prodotti farmaceutici di base e +9,9 +2,0 +51,0 +8,2

preparati farmaceutici

Fabbricazione di articoli in gomma e materie +4,8 -4,9 -4,3 -3,9

CG plastiche, altri prodotti della lavorazione di

minerali non metalliferi

Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo -0,2 -3,2 -11,3 -4,0

(esclusi macchine e impianti)

Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica +8,5 +0,2 +31,0 +7,2

CI e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi

di misurazione e orologi

Fabbricazione di apparecchiature elettriche e +5,6 -0,3 +5,8 -2,0

CJ apparecchiature per uso domestico non

elettriche

CK Fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. +2,9 +0,3 +5,3 +2,6

CL Fabbricazione di mezzi di trasporto +1,7 -1,4 +8,3 -0,4

Altre industrie manifatturiere, riparazione e +1,5 0,0 +9,8 +1,2

installazione di macchine ed apparecchiature

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed -1,9 -2,7 +1,8 +3,0

aria

Totale +2,3 -1,2 +2,9 +1,4

PRODUZIONE INDUSTRIALE

FIGURA 3. PRODUZIONE INDUSTRIALE, GRADUATORIA DEI SETTORI SECONDO LE VARIAZIONI TENDENZIALI

Agosto 2022, indici corretti per gli effetti di calendario (base 2015=100)

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Il prospetto 4 riepiloga le revisioni ordinarie che sono calcolate come differenza tra i tassi di variazione

rilasciati in occasione del comunicato stampa odierno e quelli diffusi nel comunicato precedente. Per le

variazioni tendenziali, calcolate sugli indici grezzi, si tratta della revisione corrente che viene effettuata ogni

mese; per le variazioni congiunturali, calcolate sugli indici destagionalizzati, alla revisione corrente si associa

la revisione prodotta dalla procedura di destagionalizzazione all’aggiunta di una nuova osservazione.

PROSPETTO 4. PRODUZIONE INDUSTRIALE PER RAGGRUPPAMENTO PRINCIPALE DI INDUSTRIE, REVISIONI

Luglio 2022, revisioni delle variazioni percentuali, differenze in punti percentuali (base 2015=100)

Indice Beni di consumo Beni di consumo Beni Beni

Energia

generale durevoli non durevoli strumentali intermedi

Cong Tend Cong Tend Cong Tend Cong Tend Cong Tend Cong Tend

(a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b)

+0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +0,1 +0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

(a) Calcolate sugli indici destagionalizzati (b) Calcolate sugli indici grezzi.

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Beni di consumo durevoli: includono, tra gli altri, la fabbricazione di apparecchi per uso domestico, la

fabbricazione di mobili, motocicli, la fabbricazione di apparecchi per la riproduzione del suono e dell’immagine.

Beni di consumo non durevoli: includono, tra gli altri, la produzione, la lavorazione e la conservazione di prodotti

alimentari e bevande, alcune industrie tessili, la fabbricazione di prodotti farmaceutici.

Beni intermedi: includono, tra gli altri, la fabbricazione di prodotti chimici, la fabbricazione di metalli e prodotti in

metallo, la fabbricazione di apparecchi elettrici, l’industria del legno, la fabbricazione di tessuti.

Beni strumentali: includono, tra gli altri, la fabbricazione di macchine e motori, la fabbricazione di strumenti e

apparecchi di misurazione e controllo, la fabbricazione di autoveicoli.

Campione teorico: l’insieme delle unità sottoposte a rilevazione. Nell’ambito delle rilevazioni congiunturali viene

definito in modo ragionato in occasione del ribasamento quinquennale degli indici e mantenuto in modalità

longitudinale o panel nei periodi successivi tenendo conto degli eventi societari di trasformazione delle imprese.

Dati corretti per gli effetti di calendario: dati depurati, mediante apposite tecniche statistiche, dalla variabilità

attribuibile alla composizione del calendario nei singoli periodi (mesi o trimestri), dell’anno, dovuta al diverso

numero di giorni di lavorativi o di giorni specifici della settimana in essi contenuti e alla presenza di festività

nazionali civili e religiose, fisse e mobili (festività pasquali) nonché dell’anno bisestile. Il ricorso a tale

trasformazione dei dati consente di cogliere in maniera più adeguata sia le variazioni tendenziali (calcolate rispetto

allo stesso periodo dell’anno precedente) sia le variazioni medie annue.

Dati destagionalizzati: dati depurati, mediante apposite tecniche statistiche, dalle fluttuazioni attribuibili alla

componente stagionale (dovute a fattori metereologici, consuetudinari, legislativi, ecc.) e, se significativi, dagli

effetti calendario. Questa trasformazione dei dati è la più idonea a cogliere l’evoluzione congiunturale di un

indicatore.

Energia: include l’industria estrattiva di materie prime energetiche (petrolio, gas naturale), l’industria della

raffinazione e la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria.

Giorni lavorativi di calendario: giorni di calendario del mese diminuiti dei sabati, domeniche e festività civili e

religiose nazionali.

Indice della produzione industriale: numero indice che misura la variazione nel tempo del volume fisico della

produzione effettuata dall’industria in senso stretto (ovvero dell’industria con esclusione delle costruzioni).

Raggruppamenti principali di industrie (Rpi): beni di consumo durevoli, beni di consumo non durevoli, beni

strumentali, beni intermedi ed energia. Il regolamento della Commissione europea n. 656/2007 (G.U. delle

Comunità europee del 15 giugno 2007) fissa, per tutti i paesi membri, i criteri per la definizione degli Rpi: a

ciascuno di essi vengono attribuiti, secondo il criterio della prevalenza, interi gruppi e/o divisioni di attività

economica. L’Istat provvede a pubblicare anche l’indice per i beni di consumo nel loro complesso, ottenuto come

media ponderata degli indici dei beni di consumo durevoli e quelli non durevoli.

Settori di attività economica: secondo la classificazione SNA/ISIC A38. La classificazione NACE Rev. 2 – da cui

la classificazione Ateco 2007 nasce – non prevede, nella struttura degli aggregati, le Sotto-Sezioni. Per continuità

storica con l’informazione precedentemente fornita prima del gennaio 2009, nel Prospetto 3 sono pubblicati gli

indici per settore di attività economica.

Variazione congiunturale: variazione percentuale rispetto al mese o periodo precedente.

Variazione tendenziale: variazione percentuale rispetto allo stesso mese o periodo dell’anno precedente.

PRODUZIONE INDUSTRIALE

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Quadro normativo

L’indice della produzione industriale misura la variazione nel tempo del volume fisico della produzione effettuata

dall’industria in senso stretto (ovvero dell’industria con esclusione delle costruzioni).

A partire dal 1° gennaio 2021 ha effetto il Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

novembre 2019 (con successivo Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione europea del 30

luglio 2020) che sostituisce il regolamento (CE) n. 1165/1998 del Consiglio europeo (successivamente emendato dal

regolamento (CE) n. 1158/2005) e stabilisce il livello di dettaglio, la metodologia e la cadenza con cui gli indicatori

congiunturali devono essere prodotti e trasmessi a Eurostat.

La rilevazione è prevista dal Programma statistico nazionale in vigore, consultabile sul sito internet dell’Istat all’indirizzo

https://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa.

Fonti, popolazione, unità di analisi e di rilevazione

L’indice della produzione industriale si basa sui risultati di una rilevazione statistica campionaria, condotta presso le

imprese (unità di rilevazione), che misura il volume di produzione dei beni inclusi in un paniere rappresentativo di

prodotti (unità di analisi). Ciò consente di calcolare numeri indici per voci di prodotto che, a loro volta, sono

sintetizzati per attività economica secondo la formula di Laspeyres utilizzando una struttura di pesi che riflette la

distribuzione settoriale del valore aggiunto industriale nell’anno che costituisce la base di calcolo, al momento

fissata al 2021.

La lista di riferimento per l’individuazione delle imprese che entrano a far parte del campione è costituita dall’Archivio

Statistico delle Imprese Attive (Asia) mentre la selezione avviene a partire dall’analisi dei risultati dell’indagine annuale

PRODCOM1.

Disegno di rilevazione e raccolta dei dati

L’indagine mensile sulla produzione industriale viene effettuata direttamente presso un panel di quasi 5.400

imprese che comunicano i dati relativi a poco meno di 9.900 flussi mensili di produzione, definiti generalmente in

termini di quantità fisiche. In aggiunta a tali dati, per la stima degli andamenti produttivi di specifici settori industriali,

vengono utilizzate altre fonti statistiche. Tra di esse vi sono: l’indagine sul bestiame macellato a carni rosse e

bianche condotta dall’Istat; le informazioni provenienti dal Ministero dello sviluppo economico per i prodotti delle

industrie estrattive e della distribuzione del gas; i dati della produzione di energia elettrica rilevati da TERNA (Rete

Elettrica Nazionale).

Allo scopo di mantenere la significatività dell’indice e di tenere conto dei cambiamenti di qualità dei prodotti

industriali nel corso del tempo, per una parte di essi (il 13,6%) la produzione viene rilevata tramite le ore lavorate: i

relativi indici elementari di prodotto vengono calcolati utilizzando coefficienti di produttività stimati sulla base degli

aggregati provenienti dalle statistiche congiunturali (indice di fatturato e ore lavorate). Per una quota minore (con

un peso pari al 9,8%) l’attività è misurata tramite il valore della produzione, opportunamente deflazionato con un

indice di prezzo alla produzione.

Indicatori e strutture dei pesi, sistemi di classificazione utilizzati

A partire dal comunicato stampa del 9 marzo 2022 gli indici della produzione industriale sono calcolati con il

metodo del concatenamento annuale; in particolare, con la diffusione dei dati riferiti a gennaio 2022 gli indici sono

elaborati in base di calcolo 2021 e diffusi in base di riferimento 2015. Maggiori informazioni sono disponibili nella

nota informativa pubblicata anche essa il 9 marzo. Per i periodi precedenti (gennaio 2015 – dicembre 2021)

continuano ad essere diffusi gli indici in base di riferimento 2015 elaborati secondo la metodologia illustrata nella

Nota informativa “Il nuovo indice della produzione industriale in base 2015” del 19 marzo 2018.

L’indice viene calcolato, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, versione italiana della

Nace Rev. 2. L’aggiornamento al 2015 della base di riferimento dell’indicatore è coerente con quanto richiesto dal

Regolamento europeo sulle statistiche congiunturali (Regolamento n. 1165/98 del Consiglio dell’Unione europea) e

si inserisce all’interno del processo di ridefinizione delle basi di riferimento effettuato in tutti i paesi dell’Unione

europea nel corso del 2018.

Rilevazione annuale della produzione industriale

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Attraverso i risultati dell’indagine vengono calcolati gli indici di produzione di 614 voci di prodotto e, per

aggregazione di queste ultime, gli indici di attività economica (secondo la classificazione delle attività economiche

Ateco 2007), quello generale e quelli per Raggruppamenti Principali di Industrie (Rpi), definiti dal Regolamento

della Commissione n. 656/2007 (G.U. delle Comunità europee del 14 giugno 2007).

I Raggruppamenti Principali di Industrie sono: beni di consumo durevoli, beni di consumo non durevoli, beni

strumentali, beni intermedi ed energia.

Il Regolamento comunitario ha fissato, per tutti i paesi membri, i criteri per la definizione degli RPI: a ciascuno di

essi vengono attribuiti, secondo il criterio della prevalenza, interi gruppi e/o divisioni di attività economica. L’Istat

provvede a pubblicare anche l’indice per i beni di consumo nel loro complesso, ottenuto come media ponderata

degli indici dei beni di consumo durevoli e di quelli non durevoli.

Nel prospetto seguente si riportano i pesi, assegnati all’interno del sistema di ponderazione utilizzato per il calcolo

dell’indice della produzione industriale, dei raggruppamenti principali di industrie e dei settori di attività economica.

PROSPETTO 5. STRUTTURE DI PONDERAZIONE PER SETTORE DI ATTIVITÁ ECONOMICA, Base di calcolo 2021, valori percentuali

Base di

Raggruppamenti Principali di Industrie calcolo

2021

Beni di consumo 26,4642

Beni di consumo durevoli 3,9267

Beni di consumo non durevoli 22,5375

Beni strumentali 29,2603

Prodotti intermedi 32,7975

Energia 11,4780

Settori di attività economica

B Attività estrattiva 1,0837

C Attività manifatturiere 88,8588

CA Industrie alimentari, bevande e tabacco 9,9691

CB Industrie tessili, abbigliamento, pelli 8,0266

CC Industria del legno, carta e stampa 4,9041

CD Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati 0,8742

CE Fabbricazioni di prodotti chimici 4,1408

CF Produzione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 3,4624

CG Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 8,1318

CH Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) 14,3565

CI Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 2,7762

CJ Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 3,8651

CK Fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. 13,5519

CL Fabbricazione di mezzi di trasporto 7,2564

CM Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature 7,5437

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria 10,0575

Indice generale 100,0000

Le serie corrette per gli effetti di calendario e le serie destagionalizzate

In aggiunta agli indici originali (cosiddetti “grezzi”) vengono pubblicati gli indici corretti per gli effetti di calendario.

Conformemente alle linee guida sulla destagionalizzazione per il Sistema statistico europeo, la correzione viene

operata con il metodo di regressione (applicato utilizzando la procedura TRAMO), il quale individua l’effetto dei

giorni lavorativi (giorni di calendario del mese diminuiti dei sabati, domeniche e festività civili e religiose nazionali

non coincidenti con i sabati e le domeniche), degli anni bisestili e della Pasqua attraverso l’introduzione di un set di

regressori nel modello univariato che descrive l’andamento della serie. Va segnalato che le serie di indici corretti

per gli effetti di calendario tramite questo metodo non presenterebbero necessariamente una media pari a 100 per

l’anno base di riferimento (il 2015 nel caso specifico), in quanto l’effetto dovuto ai giorni lavorativi non è a media

nulla su base annuale. Al fine di diffondere un set di indici con una base comune e permettere a Eurostat di

compiere più agevolmente le operazioni necessarie alla costruzione degli aggregati europei, le serie storiche

PRODUZIONE INDUSTRIALE

corrette vengono riportate in base 2015=100 attraverso un riproporzionamento che ne mantiene inalterato il profilo

dinamico. Inoltre, il metodo dei regressori comporta la revisione dei dati poiché ogni informazione mensile che si

aggiunge alla serie può determinare nuove stime dei parametri di regressione.

Le caratteristiche delle procedure sin qui descritte rendono possibile che, a parità di numero di giorni lavorativi,

emerga una differenza nella variazione tendenziale calcolata sulla serie grezza e su quella corretta. Differenze di

entità trascurabile possono essere determinate dal riproporzionamento e dal successivo arrotondamento;

differenze più significative sono dovute, invece, all’effetto attribuito all’anno bisestile e alla Pasqua e al tipo di

modello utilizzato per la correzione degli effetti di calendario. Nel caso del modello additivo, infatti, le differenze

risultano inversamente proporzionali al livello degli indici e direttamente proporzionali al valore assoluto delle

variazioni tendenziali calcolate sulle serie grezze.

In continuità con le scelte già fatte in occasione del precedente cambio base, il periodo di stima delle serie è fissato

a gennaio 2001 e gli indici relativi al periodo 1990-2000 non saranno soggetti ad ulteriori modifiche.

Gli indici destagionalizzati, infine, sono ottenuti attraverso la procedura TRAMO-SEATS. Come le altre procedure di

destagionalizzazione, anche TRAMO-SEATS si basa sull’ipotesi che ogni serie storica a cadenza infrannuale sia

rappresentabile come una combinazione di diverse componenti, non osservabili direttamente: una componente di

ciclo-trend, che descrive la tendenza di medio e lungo periodo; una componente stagionale, costituita da movimenti

periodici, la cui influenza si esaurisce nel corso di un anno; una componente irregolare, dovuta a fattori erratici.

TRAMO-SEATS, in particolare, utilizza un approccio model-based, cioè si fonda sull’identificazione di un modello

statistico rappresentativo del comportamento della serie storica da destagionalizzare.

Per procedere all’eliminazione della stagionalità, è necessario ipotizzare una modalità di scomposizione della serie

“grezza” nelle diverse componenti prima elencate: gli indici della produzione industriale vengono destagionalizzati

utilizzando sia una scomposizione di tipo additivo (il dato osservato è costituito dalla somma delle componenti non

osservabili), sia una scomposizione di tipo moltiplicativo (il dato osservato è il prodotto delle componenti non

osservabili).

Gli indici della produzione industriale vengono corretti e destagionalizzati separatamente per ciascun settore di

attività economica, raggruppamento principale di industrie e per l’indice generale, per cui gli indici più aggregati non

sono calcolati come sintesi dei dati destagionalizzati riferiti ai livelli inferiori di classificazione. Poiché l’aggiunta di

una nuova informazione mensile consente una migliore valutazione delle diverse componenti delle serie, ogni

mese i dati già pubblicati relativi agli ultimi anni sono soggetti a revisione.

Come è pratica consolidata, i modelli statistici utilizzati per la destagionalizzazione e per la correzione, vengono

rivisti, all’inizio di ogni anno, per assicurare la capacità di rappresentare correttamente l’andamento della singola

serie storica. In corrispondenza della diffusione degli indici relativi a gennaio 2022, oltre alla rettifica delle serie

grezze, è stata operata, quindi, anche la revisione dei modelli utilizzati per la destagionalizzazione fino al livello di

sottosezione di attività economica. Nei prossimi mesi si procederà alla revisione dei modelli relativi ale divisioni, ai

gruppi e alle classi di attività economica. Inoltre, l’indice destagionalizzato dei beni di consumo, finora ottenuto

come aggregazione dei corrispondenti indici dei beni durevoli e di quelli non durevoli, ora viene calcolato in

maniera diretta.

Al fine di consentire all’utente di adottare, per proprie finalità di analisi, le stesse specifiche di elaborazione

utilizzate dall’Istat nell’ambito della procedura TRAMO-SEATS, le specifiche dei modelli statistici impiegate per la

destagionalizzazione e per la correzione per gli effetti di calendario sono disponibili su richiesta.

La revisione degli indici

Gli indici della produzione industriale relativi al mese più recente sono provvisori e sono soggetti ad una revisione

che viene effettuata nel mese successivo, sulla base di informazioni aggiuntive che pervengono dalle imprese (gli

indici rettificati sono diffusi con il relativo comunicato).

Un secondo tipo di revisione avviene a cadenza annuale e riguarda le serie storiche degli indici. Tale revisione ha

lo scopo di incorporare negli indici tre tipologie di informazioni che si rendono disponibili successivamente alla

pubblicazione della prima rettifica. Nello specifico, gli elementi considerati nel processo di revisione sono i

seguenti:

 le risposte pervenute dalle imprese dopo la chiusura degli indici rettificati (che avviene di regola intorno a 60

giorni dalla fine del periodo di riferimento); si tratta di una quota di risposte molto limitata, che pesa in media

per circa l’1,7% del campione (misurato in termini di volume di produzione) ma che può determinare rettifiche

di un qualche rilievo sugli indici disaggregati;

PRODUZIONE INDUSTRIALE

 le correzioni a posteriori di informazioni già pervenute dalle imprese e che sulla base di successive verifiche

sono risultate affette da imprecisioni nella misurazione del fenomeno. Si tratta di modifiche che hanno, in

media, un effetto contenuto sugli indici aggregati ma che, occasionalmente, possono causare revisioni

significative per specifici settori;

 l’aggiornamento e la periodica revisione, delle statistiche congiunturali (indice di fatturato e ore lavorate) su cui

si basano i coefficienti annuali di produttività utilizzati, come accennato in precedenza, per i prodotti rilevati

tramite i flussi mensili di ore lavorate. Tali prodotti, il cui peso come già segnalato in precedenza è del 13,6%,

risultano concentrati in alcuni settori (in particolare, macchine e apparecchi meccanici, apparecchi elettrici e di

precisione, mezzi di trasporto, riparazioni ed installazione impianti). Ne deriva che l’effetto della revisione dei

coefficienti può risultare sensibile per quegli specifici settori.

Queste revisioni, di regola, fino all’anno 2021 avvenivano in occasione della diffusione degli indici relativi al mese di

febbraio e incorporavano sia le nuove stime delle statistiche congiunturali per i tre anni precedenti, sia le rettifiche

basate sulle risposte giunte con ritardo e sulle correzioni di informazioni già pervenute.

A partire dall’anno 2023 le revisioni annuali riguarderanno solo l’anno immediatamente precedente.

Eccezionalmente, solo per quest’anno, la revisione annuale è stata effettuata con il comunicato stampa del 9

marzo (dati di gennaio 2022) e riguarda gli indici mensili dell’anno 2021. Per ulteriori informazioni relative alle

revisioni degli indicatori congiunturali, consultare la sezione dedicata, in particolare la scheda

https://www.istat.it/it/files//2016/07/scheda-ProduzioneIndustriale.pdf

Dettaglio territoriale

Gli indici vengono calcolati e diffusi a livello nazionale.

Tempestività

La diffusione degli indici mensili della produzione industriale avviene mediante comunicati stampa e data warehouse

I.Stat entro 40 giorni dalla fine del periodo di riferimento.

Diffusione

I comunicati stampa contengono anche una descrizione dei principali aspetti metodologici della rilevazione e sono

disponibili sul sito internet www.istat.it.

Gli indici mensili della produzione industriale sono resi disponibili gratuitamente su I.Stat, il data warehouse dell’Istat,

alla sezione “Industria e costruzioni-Produzione-Indice della produzione industriale ”. Le serie storiche relative all’indice

generale ed ai Raggruppamenti Principali di Industrie, in forma grezza, corretta per gli effetti di calendario e

destagionalizzati, sono disponibili per il periodo più recente anche nella pagina web del comunicato stampa nel file

excel “Serie storiche”.

La descrizione delle modalità di esecuzione della rilevazione e delle attività svolte per garantire la qualità

dell’informazione prodotta è disponibile nel Sistema Informativo sulla Qualità (SIQual) dei processi statistici dell’Istat

La gestione degli effetti dell’emergenza sanitaria sulla rilevazione

Con riferimento alla procedura di destagionalizzazione utilizzata per trattare gli indicatori usualmente diffusi, al fine

di gestire le eccezionali variazioni registrate dal mese di marzo 2020, si è proceduto a rivedere i modelli di

destagionalizzazione, prendendo in considerazione le indicazioni contenute nelle linee guida diffuse da Eurostat,

disponibili all’URL:

Pertanto, nelle serie storiche si è tenuto conto – a partire da marzo 2020 – dell’ampiezza inusuale delle variazioni

dei dati grezzi inserendo nei modelli statistici di destagionalizzazione, ove statisticamente significativi, regressori

aggiuntivi (cosiddetti valori anomali additivi). Tale procedura, che tende a rendere minime, al momento, le revisioni

dei valori passati delle serie destagionalizzate, è stata mantenuta fino a gennaio 2021. Non appena le informazioni

disponibili consentiranno una valutazione complessiva della fase di accresciuta variabilità degli indicatori, si

PRODUZIONE INDUSTRIALE

procederà a una eventuale revisione/modifica dei modelli statistici di destagionalizzazione. In quella circostanza

potranno emergere revisioni dei dati destagionalizzati già diffusi più ampie di quelle usuali.

Per chiarimenti tecnici e metodologici

Angela Golino

