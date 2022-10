Badminton: Campionati Italiani Junior e Under 2022, definite le semifinali dei doppi misti

(AGENPARL) – ven 07 ottobre 2022 [2015-03-27.jpg]

Campionati Italiani Junior e Under 2022, definite le semifinali dei doppi misti

La seconda giornata dei Campionati Italiani Junior e Under 2022, in corso di svolgimento a Bolzano, ha definito i semifinalisti dei doppi misti delle quattro categorie.

Tra gli Junior Luca Zhou e Anna Sofie De March (ASV Mals) sfideranno domani Mathias De Stefani ed Emma Piccinin (ASV Mals/BC Milano) le due coppie nella giornata di oggi hanno superato agevolmente rispettivamente Giuseppe Monchiero e Lucrezia Chittò (Alba Shuttle/GSA Chiari) (21-4; 21-4) e Emmanuel Perna/Irene Guarneri (Castel di Iudica/Brescia Sport Più) (21-11; 21-10). L’altra semifinale vedrà invece in campo Alessandro Gozzini e Gianna Stiglich (GSA Chiari/GS Fiamme Oro) vincenti su Biagio Pierno e Giulia Federica Mangani (MaraBadminton/Le Saette) (21-7; 21-10) e Thomas Bianchi e Linda Bernasconi (MaraBadminton/BC Lario) che hanno superato Marco Manfrinetti e Martina Beccari (Acqui Badminton/GSA Chiari) (21-10; 21-8).

Nessuna sorpresa anche tra gli Under 17 dove Marco Danti/Katharina Koessler (ASV Uberetsch/SSV Bozen) sfideranno Ruben Fellin e Sofia Galimberti (Sport Promotion/ASV Uberetsch). La prima coppia ha battuto Manuel Pircher e Hannah Tribus (ASV Uberetsch) (21-4; 21-6) mentre la seconda si è imposta su David Messner e Anna Hohenegger (ASV Mals) (21-12; 21-14). L’altra sfida per la finale vedrà affrontarsi invece Zyver De Leon e Viola Torres (Junior BC Milano) contro Simone Piccinin e Carolin Rauner (Junior BC Milano/ASV Mals). De Leon/Torres hanno oggi sconfitto in due set (21-13; 21-11) Alexander Giuliani e Lena Malleier (ASV Uberetsch) mentre Piccinin/Rauner hanno regolato sempre in due parziali (21-1; 21-14) Carmelo Marici e Giorgia Fallica (Le Racchette).

Negli Under 15 continua l’avanzamento di Alessio Catalfamo e Pia Kopania (Le Saette/ASV Mals) che sono giunti fino alla semifinale contro la testa di serie numero 1 formata da Davide Izzo e Alessia Pellitteri (Piume d’Argento/Città di Palermo). Catalfamo/Kopania oggi hanno superato Alessandro Gimorri e Sophie Bianchi (Genova BC) in due set (21-7; 21-11) e con un doppio 21-5 anche Izzo/Pellitteri hanno battuto Karl Ladurner e Frieda Larcher (SC Meran). Come da aspettative della viglia l’altra semifinale che metterà difronte Tobias Andergassen e Anna Hell (ASV Uberetsch) contro Daniele Segato e Ilaria Fornaciari (GSA Chiari/Alba Shuttle). La prima coppia ha superato Mattia Ferlito/Julia Kostner (BC Paternò/ASV Uberetsch) in due set (21-6; 21-10) mentre la seconda si è imposta su Tommaso Trezza e Eya Dhahri (Boccardo Novi/ASV Mals) sempre in due parziali (21-19; 21-11).

L’unica vera sorpresa della giornata è giunta negli Under 13 con Dominique De Leon ed Emma Locatelli (Junior BC Milano/Brescia Sport Più) che hanno avuto la meglio in tre set lottati (11-21; 22-20; 21-19) su Felix Tragust Atz e Nadia Malleier (ASV Uberetsch), teste di serie numero 3. De Leon e Locatelli domani sfideranno Adrian Telfser e Mara Stricker (ASV Mals), che oggi hanno sconfitto Riccardo Aste e Barbara Virgillito (Junior BC Milano/Le Racchette) in due set (21-9; 21-11). Altra vittoria al terzo set (17-21; 21-7; 21-11) è stata quella di Noah Thoeni ed Eva Maria Zangerle (ASV Mals) che hanno superato Carmelo Guglielmino e Caterina Saccone (BC Paternò). Domani Thoeni e Zangerle se la vedranno con Anton Gurschler e Franzi Hellrigl (ASV Mals) che hanno sconfitto in due parziali (21.12; 21-13) Ahmad Hussain Nasir e Lisa Tschimben (Boccardo Novi/ASV Uberetsch).

Qualche sorpresa è arrivata invece nei singolari con alcuni atleti che eliminando le teste di serie si sono garantiti un posti ai quarti di finale e la possibilità di lottare domani per le medaglie: negli under 13 Leni Ladurner (SC Meran), negli under 15 David Messner (ASV Mals) e Mattia Locatelli (Brescia Sport Più), negli under 17 Melanie Streiter (ASV Uberetsch) e Lisa Kleinrubatscher (SSV Bozen) e negli Junior Mathias De Stefani (ASV Mals) e Linda Bernasconi (BC Lario).

Anche domani i match di 4 campi saranno visibili come oggi sulla pagina di Youtube Federale mentre il Campo 1 sarà anche visibile sulla pagina Facebook Federale.

Link del Torneo: https://fiba.tournamentsoftware.com/tournament/241BBD01-B4DF-4C79-A793-7EAA84313D69/matches

__________________

Twitter:@FederBadminton