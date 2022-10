VIABILITA’ – Nella mattinata di domenica 9 ottobre 2022 temporanea sospensione della circolazione a Ferrara per l’iniziativa “Matti d’Autunno”

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=K4%3d8AK5I_9rhp_J2_7qjq_G6_9rhp_I7pZwUuY.vDp93J5.36D_7qjq_G6w_Ifsg_SuH5C.pI7O_7qjq_G6_9rhp_J7uCy_Ifsg_TsHCTAUs_Ifsg_Tp94_Ifsg_TsDL4v_Hhte_Sr_Ifsg_TsL7RELH–a_7qjq_GVE_Ifsg_TsFC_Ifsg_SK._Hhte_Su9-IZ7_Ifsg_Tp5xV_7qjq_GVE_Ifsg_TsF7_Ifsg_SKP_9rhp_I7I_Hhte_Sr-_Ifsg_SKN_9rhp_J55L_9rhp_IWyVw3MU6R_7qjq_H1PC_7qjq_H45RAMA2p1roRld%264%3dFZMUKY%26u%3dD0IC4G.DvK%26xI%3dHXIWI%26C%3dF%26D%3dHTLXM%26F%3dGTQZ%269%3dQPaIQITLTN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

VIABILITA’ – Provvedimenti in vigore nella mattinata di domenica 9 ottobre 2022

Temporanea sospensione della circolazione a Ferrara per l’iniziativa “Matti d’Autunno”

06-10-2022 / Giorno per giorno

In occasione dell’iniziativa “Matti d’Autunno”, tour benefico con mezzi a motore, organizzata per la mattinata di domenica 9 ottobre 2022 dal Motoclub “Casco Matto”, con partenza da piazza Ariostea a Ferrara (alle 9,30), è prevista la momentanea sospensione della circolazione al passaggio dei partecipanti sul percorso della manifestazione.

Il corteo si snoderà lungo corso Porta Mare (direzione farmacia Comunale), Rampari di San Rocco, piazzale Medaglie d’Oro, corso della Giovecca, viale Cavour, viale Po e via Modena (per poi uscire dal territorio del Comune di Ferrara).

