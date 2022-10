VIABILITA’ – Domenica 9 ottobre 2022 momentanea sospensione della circolazione a Ferrara per la camminata benefica ‘Cammin…A.N.D.O.S’

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Lo%3dA6LpL_4sSs_E3_rter_29_4sSs_D8acrVfb.qEaBxKp.61E_rter_29r_JQvb_TfKzD.aL2P_rter_29_4sSs_E8fFt_JQvb_UdK8UvXn_JQvb_UaBy_JQvb_UdGG5g_KcuP_Vm_JQvb_UdO2SzPC–b_rter_2Y0_JQvb_UdI8_JQvb_T6._KcuP_Vp0-4c2_JQvb_Ua8sW_rter_2Y0_JQvb_UdI2_JQvb_T6S_4sSs_D84_KcuP_Vm-_JQvb_T6Q_4sSs_E6pO_4sSs_DXjYr48X1S_rter_34KD_rter_37zSvP73a4mpCoY%265%3d1cHV6b%26p%3dEuL852.GqL%26iL%3dCY4ZE%26D%3d1%26G%3dCU7aI%26G%3d2WLa%26t%3dTLU8YHb7X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

VIABILITA’ – Provvedimenti in vigore nella mattinata di domenica 9 ottobre 2022

Momentanea sospensione della circolazione a Ferrara per la camminata benefica ‘Cammin…A.N.D.O.S’

06-10-2022 / Giorno per giorno

In occasione della camminata non competitiva di beneficenza “Cammin…A.N.D.O.S”, organizzata per la mattinata di domenica 9 ottobre 2022 dal CSI di Ferrara in collaborazione con LyondellBasell e con il patrocinio del Comune del Ferrara, in città è prevista la momentanea sospensione della circolazione lungo il percorso della manifestazione, qualora si renda necessario per consentire il passaggio dei partecipanti.

La camminata prevede tre diversi percorsi con partenza, alle 9, dai Bagni Ducali di viale Alfonso I d’Este (ritrovo alle 8,30), e prosecuzione lungo le mura fino a piazzale San Giovanni, viale degli Angeli, via delle Vigne, via delle Erbe, corso Porta Mare, via Borso, via Certosa, corso Ercole I d’Este fino alla Porta degli Angeli, poi sulla parte alta delle mura fino all’incrocio tra viale Belvedere/corso Porta Po e ritorno nel sottomura fino ai Bagni Ducali.

v. [CronacaComune del 4 ottobre 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d1ZKY6Y%261%3dV%26n%3dQHb8W%264%3dW4ZN%26P%3dhJ9K_rqhu_31_7vSp_GA_rqhu_26BRw.37Jn1r6cE2Pn5.xO_rqhu_263Jt9EDe_HfxP_RuY6TLd_rqhu_26r6m6a1pCxIaDsJs-3pHm936t1-q0n5uDc1-Ge2R.wOmB%26s%3dHuIA82.DtO%26iI%3dFb4WH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Cronaca Comune](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dMhQVRg%267%3dS%260%3dYNYTe%260%3dTPhT%26M3w9v%3d4REH_Dynr_O9_Csox_M8_Dynr_NDHOI.ACG09x3yM8M0C.4L%26z%3dKFKHAM.F1R%264K%3dMeOYO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Cronaca Comune – Reg. Tribunale di Ferrara n. 4/2006

REDAZIONE: Alessandro Zangara (direttore responsabile), Elena Frighi, Lucia Mattioli, Giorgia Mazzotti

[Disiscrizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=QA%3dB7QBM_5xot_F8_Dufw_N0_5xot_ECwdsa2c.rJwCyPB.72J_Dufw_N0s_Omwc_Y2I2R.wM3U_Dufw_N0_5xot_FCU-_Ldzl_WqQF_Ldzl_VsYJ7L._Omwc_YRR_5xot_FABP_5xot_Ec89_5xot_FAIU_5xot_F8UA_5xot_F8_Dufw_O80RIT_5xot_ECJ6ID-_Dufw_O8CPVMIe_Dufw_NZA_Omwc_ZzJ9_Omwc_YRQJPF_Ldzl_Vs-WLQK_Omwc_YRZ8YKcF_Omwc_Y2Q0QTZMNP_LKuYpZ%260%3dMdIaRc%26q%3dJGM90N8w5n.HrQ%265M%3dDdPaF%26I%3dM%26H%3dDZSbJ%26L%3dNXMf%26F%3dUIeRUEfVcK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) | [Condividi newsletter](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Mx%3d8CMy_HjvY_St_KZsi_Uo_HjvY_Ry4I6M9H.564rBBI.lE6_KZsi_Uo6AHwJxGm_HjvY_RyLnDwMx1yKr577.jI9Q_1qls_B627Wl_Atbp_L70SPaF_HjvY_ROBmE9MrD_Atbp_L7ATSb_1qls_AVBM1htLq_HjvY_SwXE1J6l6S-TCZx-WD5y-aGWy-ZIQK8j2McHRv%266%3d0ZOWEY%26w%3dF4IE64j1tA.DxM%26rI%3dJZCWL%26E%3d0%26D%3dJVFXP%26H%3dATSb%263%3d-RMWHVQWDT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)