(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 NOTA STAMPA

SUPERBONUS, M5S: BASTA ATTESE, AGENZIA ENTRATE EMANI CIRCOLARE

Roma, 6 ottobre. “Crediamo che non ci sia più tempo per le attese. Il mercato della cessione dei crediti d’imposta legati al Superbonus e agli altri bonus edilizi deve essere restituito a tutte le sue potenzialità e ripartire come merita. A quanto risulta sarebbe imminente la circolare con cui l’Agenzia delle entrate deve di fatto dare applicazione all’importante novità inserita nel Dl aiuti bis grazie al M5S, ovvero la cancellazione della responsabilità solidale dei cessionari dei crediti stessi, eccezion fatta per le ipotesi di dolo e colpa grave. Nelle scorse settimane il M5S ha avuto un’intensa interlocuzione anche con le categorie professionali più interessate ai profili tecnico-operativi della novità, attivandosi per far emergere tutti gli aspetti utili all’amministrazione finanziaria per declinare tempestivamente e nel miglior modo possibile la fase applicativa. Auspichiamo quindi che la circolare sia effettivamente imminente, perché famiglie, imprese e lavoratori non possono più aspettare”. Lo affermano in una nota tutti i deputati e i senatori del M5S.

__________________

Movimento 5 Stelle