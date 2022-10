(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Comunicato stampa n. 7.388

Settimana nazionale della protezione civile, domenica 9 ottobre verrà

allestito un campo base soccorritori nei pressi dello Stadio Vigorito

Benevento, 6 ottobre 2022 – Il consigliere delegato alla Protezione Civile, Italo

Barbieri, rende noto che in occasione della Settimana nazionale della

protezione civile, domenica 9 ottobre, presso il Centro raccolta soccorritori

individuato da piano comunale di protezione civile nei pressi dello Stadio Ciro

Vigorito, verrà allestito un campo base soccorritori con momenti formativi ed

addestrativi a verifica della capacità operativa del sistema regionale di

protezione civile.

Il giorno successivo, inoltre, presso la Sala Ciardiello dell’Università degli Studi

del Sannio si terrà il convegno sul tema: “Nuovi scenari della pianificazione di

protezione civile: il Sindaco quale autorità locale di protezione civile e ruolo del

gruppo comunale”.

L’iniziativa, che è promossa dalla Regione Campania in collaborazione con la

Prefettura e il Comune di Benevento, verterà sul tema del rischio sismico,

considerata la ricorrenza del 60° anniversario del terremoto che investì l’Irpinia

e il Sannio il 21 agosto del 1962. Complessivamente i senzatetto furono circa

16.000 su una popolazione di quasi 360.000 abitanti: nei 39 comuni più colpiti

delle province di Avellino e Benevento vivevano in totale circa 150.000 persone

delle quali il 9% rimase senzatetto e dovette essere alloggiato in baracche

provvisorie.

“I due momenti – spiega il consigliere Italo Barbieri – sono finalizzati a

diffondere la conoscenza e la “cultura di protezione civile”, per contribuire a

creare comunità resilienti, con cittadini consapevoli, soprattutto tra i giovani,

capaci di percepire il rischio, scegliere e adottare comportamenti corretti per

l’autoprotezione e, più in generale, per la riduzione del rischio e la salvaguardia

dell’ambiente”.

All’evento di domenica 9 ottobre, la Protezione Civile della Regione Campania

parteciperà con circa 160 volontari delle organizzazioni di volontariato e dei

nuclei comunali censiti nella colonna mobile regionale con moduli operativi.

Le organizzazioni e i nuclei comunali di volontariato di protezione civile

coinvolti sono: Associazione Volontari Italiani Protezione Civile Benevento,

Associazione Volontariato e Protezione Civile della Polizia di Stato Benevento,

P.A. Protezione civile Telesia, Sipem sos Campania, Pubblica Assistenza

Associazione Volontari Protezione Civile Castelpoto, Associazione Nazionale

Alpini, Protezione Civile Pontelandolfo, Nucleo Comunale Protezione Civile di

Paolisi, Associazione volontari Taburno per la protezione civile, Associazioni

volontari Cautanese per la protezione civile, Nucleo protezione civile –

Osservatorio sismico Pesco Sannita, P.A .volontariato San Leucio del Sannio,

Gruppo comunale volontari protezione civile Buonalbergo, Gruppo di protezione

———————————