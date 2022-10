(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 SAVE THE DATE: 25 ottobre – Round table “Investment and Partnership Opportunities in Jordan” di UNIDO ITPO Italy e Confindustria Assafrica & Mediterraneo

UNIDO ITPO Italy e Confindustria Assafrica & Mediterraneo organizzano la round table “Investment and Partnership Opportunities in Jordan”, che si terrà a Roma presso la sede di Confindustria (Viale dell’Astronomia 30) in data martedì 25 ottobre 2022 alle ore 14:30.

Obiettivo della round table sarà quello di promuovere le dinamiche prospettive economiche della Giordania alla comunità imprenditoriale italiana, per consolidare ulteriormente le relazioni commerciali tra i due Paesi verso uno sviluppo industriale inclusivo e sostenibile, in linea con il mandato di UNIDO e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’iniziativa è parte della “Jordan Public Private Partnerships and Investment Promotion Mission”, facilitata da UNIDO ITPO Italy nell’ambito del progetto UNIDO “Job Creation for Youth and Women through the Improvement of Business Environment and SMEs Competitiveness” implementato in collaborazione con il Ministero giordano dell’Industria, del Commercio e delle Risorse (MITS) ed il supporto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

Le iscrizioni alla round table – rivolta a tutte le aziende ed istituzioni italiane interessate e che si terrà in lingua inglese – sono ora aperte alla pagina web dedicata all’evento: https://www.unido.it/news.php?id=1591. La partecipazione è gratuita.

Investment and Technology Promotion Office – Italy

United Nations Industrial Development Organization