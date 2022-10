(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Roma Capitale, De Santis (LcR): “Il PD blocca discussione nostra mozione su tema Smart Working”

Roma, 6 ottobre 2022 – “Il Partito Democratico, in maniera del tutto pretestuosa, nega la discussione della mozione a mia prima sul tema smart working.

Una decisione inspiegabile, presa sulla base di motivazioni risibili e giustificabile solo se ricondotta a un puro e semplice ostracismo a priori verso chi, come noi, si impegna da anni affinché il lavoro agile possa diventare un utilissimo strumento per rendere la PA capitolina sempre più moderna ed efficiente.

A tal proposito, auspichiamo per il futuro una maggiore apertura da parte di una maggioranza che, almeno finora, non si è mostrata capace di incidere su temi rilevanti e si è rivelata per nulla incline al dialogo e alla collaborazione con i propri interlocutori in Aula Giulio Cesare”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Raggi Antonio De Santis.