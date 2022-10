(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Municipio VIII, Meleo-Bruno (M5s): “Grave riaprire cantieri viale Leonardo Da Vinci”

“Su viale Leonardo da Vinci riaprono i cantieri: una decisione grave da parte del Municipio VIII. Grave perché il piano dei lavori non rispetta la volontà dei cittadini, che si è espressa chiaramente nel progetto RomaDecide lanciato nel 2018 dall’Amministrazione Raggi. Il desiderio dei residenti è di vivere in un quartiere verde e ‘walkable’, con ampi marciapiedi e piste ciclabili. Di questa volontà ce ne siamo fatti portavoce a più riprese tramite petizioni, sopralluoghi e mozioni, in sede municipale come in Assemblea Capitolina.

La giunta Ciaccheri invece ha deviato il progetto in tutt’altra direzione, decidendo di aggiungere altre carreggiate per le auto. Questo porterà a un inevitabile aumento della velocità dei veicoli, a discapito di pedoni e ciclisti.

Per l’ennesima volta torniamo a chiedere una revisione dei lavori che vada incontro alla volontà dei cittadini: il Municipio VIII ricordi che viale Leonardo da Vinci appartiene innanzitutto ai suoi residenti, e solo in secondo luogo a chi dovrebbe amministrarla”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5s in Assemblea Capitolina, e il consigliere M5s al Municipio VIII Matteo Bruno.