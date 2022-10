LEGA, INCONTRI LOMBARDI DI SALVINI SU CARO BOLLETTE E PROGETTI FUTURI: “PASSEREMO DALLE PAROLE AI FATTI”

(AGENPARL) – Roma, 06 ott 2022 – Giornata di incontri lombardi per Matteo Salvini. In mattinata ha incontrato l’Ad di Arexpo Igor De Biasio per discutere del futuro dell’area che attrae investimenti da tutto il mondo e che già si è offerta per ospitare un eventuale Ministero dell’Innovazione.

Il segretario della Lega si è poi confrontato con l’Assessore ai Giovani e quello alla Famiglia di Regione Lombardia: due temi al centro dell’agenda leghista anche nei prossimi mesi. L’emergenza – però – resta il caro bollette: Salvini ne ha discusso con il Presidente Attilio Fontana e con il Ministro Giancarlo Giorgetti. La giornata di Salvini si concluderà a Varese con un incontro con militanti, sindaci e amministratori leghisti riuniti in assemblea.

Sul fronte governo, la Lega ha le idee chiare su cosa fare e con chi: “Non vediamo l’ora di passare dalle parole ai fatti” dice Salvini.