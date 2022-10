Istituto Agazzi – Sportello Autismo, un nuovo servizio per insegnanti e genitori in Casentino

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Istituto di Agazzi –Un servizio di supporto e di consulenza per favorire l’inclusione di alunni con Disturbo dello Spettro Autistico. L’Istituto Comprensivo “Alto Casentino” con sede a Pratovecchio Stia è il capofila del progetto dello Sportello Autismo e ha dato il via a un’innovativa esperienza che ha coinvolto tutti gli istituti scolastici della vallata e che fa affidamento anche sulle professionalità del centro per l’età evolutiva Futurabile dell’Istituto di Agazzi. Questo centro interverrà in particolare con la dottoressa Roberta Ghignoni con consulenze che saranno fruibili gratuitamente da insegnanti, famiglie e operatori che svolgono attività con alunni con Disturbo dello Spettro Autistico, andando così a fornire un sostegno concreto all’accoglienza e alla didattica.

