IL COMUNE COMUNICA – domani la presentazione di “World Press Photo Talks”: informazione, percezione e realtà al centro del ciclo di incontri al Margherita

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 DOMANI LA PRESENTAZIONE DI “WORLD PRESS PHOTO TALKS”

INFORMAZIONE, PERCEZIONE E REALTÀ

AL CENTRO DEL CICLO DI INCONTRI AL MARGHERITA

Domani, venerdì 7 ottobre, alle ore 11, nella sala conferenze del teatro Margherita, l’assessora alle Culture Ines Pierucci interverrà alla presentazione di “World Press Photo Talks”, il ciclo di incontri e approfondimento organizzato da Cime e curato da Vincenzo Cramarossa, consulente e comunicatore politico.

I talk accompagneranno l’esposizione World Press Photo Bari 2022 per l’intero periodo di apertura al pubblico con un fitto calendario di appuntamenti durante i quali, in compagnia di autorevoli ospiti e a partire dagli spunti forniti dagli scatti in mostra, saranno affrontate tematiche di grande attualità secondo un approccio che mette in relazione informazione, percezione e realtà.

All’incontro con la stampa di domani parteciperanno Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, Sante Levante, direttore del Teatro Pubbico Pugliese, Vito Cramarossa, direttore di Cime, e Vincenzo Cramarossa, curatore del ciclo di incontri World Press Photo Talks.

World Press Photo Exhibition Bari 2022 è organizzata da Cime, realtà pugliese tra i maggiori partner europei della World Press Photo Foundation di Amsterdam con il sostegno della Regione Puglia, del Teatro Pubblico Pugliese e del Comune di Bari.