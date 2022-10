FIERE E MERCATI – In piazza Trento e Trieste il 7, 8 e 9 ottobre 2022 “Il Cibo è chi lo fa” il Mercato del Gusto dei produttori provenienti da tutta Italia

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=J8%3d0xJ9K_vqlr_71_AsWp_K8_vqlr_66tbjTya.iCtApI9.5sC_AsWp_K8j_HjuT_RyJrB.tKtN_AsWp_K8_vqlr_76yEl_HjuT_SwJzSEWf_HjuT_StAq_HjuT_SwF93z_JUsi_Ue_HjuT_SwNtQIL5–Z_AsWp_KX2_HjuT_SwHz_HjuT_RO._JUsi_Uh8-Mbt_HjuT_St7kU_AsWp_KX2_HjuT_SwHt_HjuT_ROR_vqlr_66M_JUsi_Ue-_HjuT_ROP_vqlr_749N_vqlr_6V3Xj2QWsQ_AsWp_L3CB_AsWp_L6rQEO_1t3evqlr_66gePm%26v%3dSDVMXC%264%3d6MwLvT.r5C%26Aw%3dQPVAZ%265%3dS%26r%3dQLYBT%268%3dT8ZR%26L%3d-0RNZAYLU9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

FIERE E MERCATI – In piazza Trento e Trieste il 7, 8 e 9 ottobre 2022, dalle 10 alle 20

“Il Cibo è chi lo fa” a Ferrara torna l’appuntamento con il Mercato del Gusto dei produttori provenienti da tutta Italia

06-10-2022 / Giorno per giorno

Il secondo weekend di ottobre – 7, 8, 9 ottobre 2022 – in piazza Trento e Trieste a Ferrara torna l’appuntamento con i produttori provenienti da tutta Italia per il mercato del Gusto de “Il Cibo è chi lo fa”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ferrara e organizzato dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara, è ormai giunta alla sua XVII edizione: in Piazza ci saranno circa una quarantina di aziende. L’evento é caratterizzato dall’allestimento con bancarelle di legno che disegnano un’elegante scenario sul Listone.

“E’ un piacere ospitare la tradizionale manifestazione in Piazza Trento Trieste “Il cibo è chi lo fa” organizzato dalla Strada dei vini e dei Sapori che ringrazio, evento che rimarca l’importanza del consumo del cibo di stagione, della sana alimentazione valorizzando i prodotti agricoli e a sostegno delle aziende che li producono in un clima sempre più difficile . Il mercato del Gusto è un evento che porta valore alla nostra città, particolarmente atteso e ospita aziende che vengono anche da fuori città favorendo lo scambio dei prodotti alimentari e di cultura” dichiara Angela Travagli assessore alle Attività produttive, Fiere e mercati del Comune di Ferrara.

Travagli continua: “L’evento “Il Cibo è chi lo fa” sta seguendo il percorso amministrativo per avere il riconoscimento del marchio DECO, ricordo infatti che oltre al registro dei prodotti a marchio DECO, il Comune di Ferrara ha istituito anche il registro delle Fiere, mercati, eventi e manifestazioni che hanno le caratteristiche previste dal Regolamento e possono fregiarsi del marchio DECO in quanto promotrici dei prodotti enogastronomici del territorio, della loro storicità e identità culturale e dei percorsi ad esso collegati”.

“Il successo della manifestazione consta nella tipologia e nella qualità del prodotto proposto, laddove chi lo vende è anche il produttore stesso. Il valore aggiunto é nellostorytelling del prodotto di chi ne conosce le origini e le lavorazioni” sottolinea Massimiliano Urbinati, Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara.

Il consumatore attento a ciò che consuma è da sempre il target di riferimento dell’evento laddove a fare la differenza è la cura con cui viene scelta la materia prima :i produttori agricoli e le aziende artigianali con il loro lavoro nobilitano la tradizione e preservano le ricette italiane. Ogni regione italiana, ogni provincia e molto spesso ogni località ha una propria peculiarità enogastronomica che rende la nostra penisola una puzzle di incredibili esperienze gusto olfattive.

Anche quest’anno saranno numerosi i produttori da tutta Italia e solo per citare alcuni prodotti: parmigiano Reggiano di Montagna delle Vacche Rosse, speck e canederli, strudel e spatzle, olio extra vergine Bio Pugliese, l’nduja calabrese per i palati più forti, pesce di lago sott’olio, il pampepato nostrano e tutte le derivazioni dolci con il cioccolato, dolci al taglio con crema, frutta, glasse e caramelli, i taralli pugliesi declinati in tutte le loro varietà dai nuovi fave e cicoria al più gettonato croccantino e rum, la porchetta di Ariccia, dolci a base di nocciole e mandorle per chi ama la frutta secca alla più classica sbrisolona, liquori e distillati, peperoncini per tutti i palati, la focaccia genovese doppia sfoglia senza lievito in varie declinazioni tra cui la classica all’olio e sale, quella con cipolla o patate e stracchino o olive, il cioccolato di Modica, miele di montagna di collina e di pianura, il vino e la grappa di visciole, formaggi di capra, i pizzoccheri, la polenta taragna, succhi e confetture bio, mostarde….. e veramente tanto tanto altro.

In contemporanea alla manifestazione, continua l’impegno della Strada nella promozione del prodotto del territorio ferrarese e infatti in Piazza del Municipio ci saranno i produttori agricoli del Mercato Contadino di Ferrara, dalle 8 alle 19.

La manifestazione “Il Cibo è chi lo fa” sarà aperta dalle 10 alle 20 tutte e tre le giornate del 7, 8 e 9 ottobre 2022.

Per info sulla manifestazione : [https://www.ilciboechilofa.it/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d0aCbEZ%26s%3dY%26w%3dR0eGU%26v%3dZCaF%26S9j2h%3dqK1N2_IX1Y_Th_PZtW_Zo_IX1Y_SmU6N.pJl0iMn4oGuFm9.rK_yybq_9D%26m%3dD2Q549.LnK%26pQ%3d0XAeI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara – Piazza Travaglio 20 – 44121 Ferrara

FB Page: [Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d0ZAZEY%26q%3dW%26w%3dQ8cGT%26t%3dXCZD%26Q%3dqJyL2_HVyY_Sf_NZsU_Xo_HVyY_RkS6M.k7l5gKxA.hKv_HVyY_Rky3Hf0j-4jE-e9sE-n-4jE-b1uK19-iAuBf7j1f-v1E1Ew3n7-m9-KA1HfNj-QAYAWAc0Z8eDR6X_1qXv_A6%26i%3dI4I19A.DjP%26rI%3d6cCWE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

FB Page: [Mercato contadino di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d8eKbCd%261%3dY%26u%3dVHeEY%264%3dZAeN%26S%3doO9Nz_Mf1W_Xp_PXxe_Zm_Mf1W_WuU4R.u9j0qMvF.rMt_Mf1W_WuKlMr91JrMuOpBpI4BpAtPy679_yvhx_0A79h6pCm_Mf1W_XsFs%269%3d2SzQrZ.u09%26Gz%3dVLbDe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[InstagramStradaViniSapori_Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dJcNYOb%264%3dV%267%3dTKbQW%267%3dWMcQ%26P%3d1MBKB_Kixi_Vs_Mjvh_Wy_Kixi_UxRFP.1IBMsBA45.88F_0vls_JABM06w4DD7BA69H0D_y80MtKs_Mjvh_Wy_6t4sKixi_VxC5_Kixi_VvDC%267%3d5PBOuW.78B%26DB%3dTOYPc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

(Comunicazione a cura dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara)

Immagini scaricabili:

https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dKaQbPZ%267%3dY%268%3dRNeRU%260%3dZNaT%26S%3d2KEN_Brnx_M2_Cymq_MD_Brnx_L7HUG.4CM82x9wF8S86.4R_Brnx_L78Cx0v_Pktk_ZzLAJ92yQ_Brnx_L74K79u2v22G80_Cymq_MDQX_Cymq_MD6Fx9854Lu-07-A330-C-w94-J9-7v-MDK00B6-MhLS.5N1%265%3d8SCMxZ.86E%26GC%3dRRbQa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dBZ8XGY%26n%3dU%26y%3dQ5aIT%26q%3dVEZA%26O%3dsJvJ_3qUt_D1_tudp_40_3qUt_C6yQ8.3tIy1e5nEoOy5.kN_3qUt_C6o9o9c_LbsR_VqKrFz1fM_3qUt_C6kGx5l1c1iCy9_tudp_40HW_tudp_40tB-eCmE-g-7s9-nI-q1-hI5E-rClP25.uFi%268%3dxKuPnR.p95%269u%3dUHT9d&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dHfPbMe%266%3dY%265%3dWMeOZ%269%3dZKfS%26S%3dyPDN_9wmx_J7_Byjv_LD_9wmx_IBGUD.9BM57w9tK7S5A.3R_9wmx_IB7CuEu_Phyj_ZwQ0J67xQ_9wmx_IB3K49r7u71G5E_Byjv_LDNc_Byjv_LD0PB9u7-FG5E-y-QrL9Pz.F0E%26u%3dIEQC9L.LvP%263Q%3dHcNeQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

