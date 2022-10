(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 COMUNICATO

DONNE, BATTISTI: DALLA REGIONE OLTRE DUE MLN EURO PER CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

“Rappresenta un’ottima notizia l’approvazione della delibera regionale che stanzia oltre 2 milioni per finanziare i servizi di contrasto alla violenza sulle donne. Fondi che andranno a rafforzare i Centri antiviolenza, le Case rifugio e le Case della semiautonomia e che serviranno ad accrescere le risorse indirizzate alle donne che hanno intrapreso percorsi di autonomia dopo la fuoriuscita dalla violenza. Un nuovo passo della nostra Regione a tutela di chi vive situazioni di difficoltà: la continua e proficua collaborazione con i centri presenti sui territori è di fondamentale importanza per garantire risposte concrete a chi subisce abusi e sempre più spesso anche ai figli minori, spesso coinvolti in queste drammatiche situazioni. Continuare a lavorare in questa direzione è assolutamente necessario”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione Affari Costituzionali del Lazio.

