CAMCOM PNO – Corso promozione internazionale

(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 Comunicato Stampa 26/2025

FORMAZIONE PER ACQUISIRE CLIENTI ESTERI:

a settembre parte il corso organizzato dalla Camera di Commercio,

otto lezioni per le imprese dell’Alto Piemonte

Vercelli, 16 luglio 2025 – Aiutare le imprese a partecipare a eventi, incontri b2b e

fiere estere per ampliare la propria clientela: è questo l’obiettivo del corso di

formazione organizzato dalla Camera di Commercio, in collaborazione con

Ceipiemonte, che prenderà il via il prossimo 25 settembre.

L’iniziativa permetterà di conoscere strumenti e metodologie di lavoro efficaci e

fondamentali per presidiare il processo di partecipazione a esposizioni ed eventi

internazionali e massimizzare i risultati.

«Essere presenti a un evento fieristico o promozionale è un’attività complessa che

va gestita adeguatamente per assicurarsi i ritorni auspicati ed evitare il rischio di

disperdere tempo e risorse economiche» spiega Fabio Ravanelli, presidente della

Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «La formazione in questo

ambito è essenziale sia per le imprese che muovono i primi passi sui mercati

internazionali, sia per quelle già aperte verso l’estero, che possono trarne utili spunti

per migliorare la propria organizzazione. In questo momento di incertezza, è

particolarmente importante promuovere l’internazionalizzazione delle imprese e la

nostra Camera di Commercio cerca di farlo utilizzando tutte le leve disponibili:

formazione,

assistenza

consulenziale,

incentivi

economici,

anche

organizzazione di incoming di buyer esteri, come quelli previsti a breve per i settori

agroalimentare e idrotermosanitario».

Il percorso è articolato in otto lezioni: la prima si svolgerà in presenza il 25

settembre, presso una delle sedi dell’Ente camerale, mentre le altre sette saranno

online, con conclusione il 27 novembre. Gli incontri si terranno sempre in

mattinata, dalle ore 9:00 alle 13:00, per un totale di 32 ore di formazione.

Docente del corso sarà Gianfranco Lai, esperto senior di marketing

internazionale e pianificazione strategica, che spiegherà come affrontare con

competenza buyer e potenziali partner esteri, curando tutte le fasi che vanno dalle

attività preparatorie e organizzative alla partecipazione all’evento, fino alla

gestione dei contatti e all’acquisizione del cliente.

Possono partecipare al percorso formativo le imprese delle province di Biella,

Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli in regola con il versamento del diritto

annuale.

L’adesione è gratuita ed è previsto un numero massimo di 50 partecipanti:

per iscriversi occorre compilare il modulo online disponibile sul sito della

Camera di Commercio http://www.pno.camcom.it entro il 12 settembre 2025.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa

