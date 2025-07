[acspro] [CRUmbria-News] Contributi alle associazioni combattentistiche

(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 In Terza commissione la Giunta ha illustrato le modifiche al regolamento

regionale per l’assegnazione dei finanziamenti

(Acs) Perugia, 15 luglio 2025 – Nella seduta di ieri pomeriggio la Terza

commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, presieduta da Luca

Simonetti, ha anche iniziato l’esame dell’atto, proposto dalla Giunta

regionale, ‘Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 27

settembre 2023, n. 6 (Modalità e criteri per l’assegnazione di contributi

a favore delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle forze

dell’ordine (l.r. 11/2022, art. 2 c. 6))’.

Gli uffici della Giunta regionale hanno illustrato ai commissari le modifiche

al regolamento per l’assegnazione di contributi a favore delle associazioni

combattentistiche. I cambiamenti proposti, è stato detto, contengono piccole

modifiche tecniche che prendono atto delle difficoltà riscontrate in sede di

prima applicazione. Così l’Esecutivo di Palazzo Donini tenta di

alleggerire le procedure in modo da favorire queste associazioni. Ad esempio

consentendo di finanziare progetti che vanno dal primo gennaio al 31 dicembre

di ogni anno al di là del momento in cui viene emanato il bando: si possono

finanziare anche i progetti già conclusi al momento della pubblicazione del

bando. Inoltre si rende possibile finanziare anche progetti di piccolissima

dimensione, anche sotto i mille euro, visto che alcune di queste associazioni

hanno difficoltà a presentare grandi progetti. Altra modifica proposta è

l’ampliamento a 70 giorni per la rendicontazione dal termine del progetto,

anche oltre il 31/12, viste le difficoltà riscontrate dalle associazioni che

portano progetti fino a fine anno: essendo sezioni regionali di associazioni

nazionali devono mandare prima la rendicontazione al nazionale, ottenere

l’ok e poi rendicontare alla Regione. Infine nel testo c’è una

semplificazione della procedura per l’invio progetti, con l’eliminazione

della firma digitale. Al termine dell’illustrazione i commissari hanno

chiesto l’istruttoria tecnico-giuridica agli uffici di Palazzo Cesaroni.

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/80512