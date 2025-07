(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 Agcom; Ronzulli (FI): ruolo strategico in lotta a disinformazione e tutela minori

“Sostenere e promuovere l’innovazione senza rinunciare alla responsabilità. Il mondo della comunicazione sta cambiando rapidamente, spinto dalla rivoluzione digitale, dall’intelligenza artificiale e dalla crescita esponenziale delle piattaforme online. Per questo, il ruolo dell’Agcom è strategico e non si limita più solo a vigilare sul rispetto del pluralismo dell’informazione: accompagna il progresso e, allo stesso tempo, interviene per proteggere i cittadini dalle storture del sistema. Non possiamo lasciare che il digitale diventi una giungla senza regole e che danneggi le fasce più vulnerabili della popolazione. La stella polare di istituzioni e authority è infatti tutelare i minori, combattere la disinformazione e assicurare il rispetto della dignità delle persone nello spazio digitale. E su questo, l’Agcom ha sempre avuto grandissima sensibilità”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, in occasione della relazione annuale sull’attività dell’Agcom.