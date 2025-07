L’Aquila – Comunicato stampa inizio lavori ex Caserma Rossi (+render+foto)

(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 L’Aquila, 16 luglio 2025

Parcheggi: iniziati lavori all’ex Caserma Rossi, 300 posti auto, verde attrezzato, hub per bus e postazioni ricarica mezzi elettrici

Sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione del parcheggio multiuso all’interno della ex Caserma Rossi.

Oltre a questo intervento, è prevista anche la riqualificazione e la rifunzionalizzazione della viabilità delle adiacenti via Panella e via G. Parrozzani, in corrispondenza del parco Luca Polsinelli.

Proprio da qui, per l’adeguamento dell’assetto viario, inizieranno gli interventi da 4,7 milioni di euro, finanziati dal Programma nazionale per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni Capoluogo di provincia per 2,6 milioni e dal Fondo complementare del Pnrr per 2,1 milioni.

Su una superficie di oltre 23mila metri quadrati, di cui 4,8 mq di verde arboreo, verranno ricavati 8 stalli per bus turistici, 335 posti auto, – di cui 58 serviti da colonnine di ricarica per auto elettriche, – e 56 posti per motocicli serviti da colonnine di ricarica per e-bike.

“L’avvio dei lavori per la realizzazione del parcheggio multiuso nell’ex Caserma Rossi è il risultato concreto di una visione amministrativa chiara, portata avanti con determinazione sin dal nostro insediamento: valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e trasformarlo in una risorsa al servizio della collettività. Questa amministrazione ha sempre lavorato per obiettivi concreti, costruendo passo dopo passo interventi strategici che migliorano la qualità della vita e rendono il centro storico più accessibile, funzionale e vivibile. L’opera risponde alle esigenze di cittadini, turisti, residenti e operatori economici, in un’ottica di rigenerazione urbana, sostenibilità e rilancio del cuore della città. Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.