CULTURA – Domenica 9 ottobre 2022 alle 14.30 la cerimonia con il sindaco Alan Fabbri

San Bartolomeo, intitolazione del parco pubblico al fondatore del Maf Guido Scaramagli

Domenica 9 ottobre 2022, ripartono dopo la pausa estiva gli incontri culturali al MAF di San Bartolomeo in Bosco con due cerimonie di rilevante impatto culturale legate alla memoria di Guido Scaramagli, e a un omaggio a Otello Ceccato. Gli incontri si svolgeranno in due sedi.

Alle 14.30, in via Cervella, a San Bartolomeo in Bosco, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri procederà all’intitolazione del parco pubblico a Guido Scaramagli, fondatore del MAF e studioso del mondo rurale. A suo tempo rinviata a causa dei problemi pandemici, la cerimonia pubblica (che si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara) rende omaggio alla figura di questo apprezzato imprenditore agricolo, che ha consentito di mettere a disposizione un rilevante patrimonio museale della ruralità. Si tratta dela raccolta più importante in territorio ferrarese e tra le più importanti in assoluto della regione. La presenza del Sindaco della Città di Ferrara sta a testimoniare la gratitudine delle massime istituzioni locali per la sua fondamentale opera di raccolta e di divulgazione a favore soprattutto delle nuove generazioni e del mondo della scuola.

Le cerimonie proseguiranno, alle 15.30, presso la sala incontri del MAF, che verrà anch’essa dedicata alla memoria del suo fondatore. Un intervento-ricordo del prof. Gualtiero Baraldi (Accademia Nazionale di Agricoltura) suggellerà questa giornata di doveroso omaggio a Guido Scaramagli.

Si procederà, quindi, all’inaugurazione della mostra “Otello Ceccato, la donazione della figlia Eleonora al MAF”, a cura di Corrado Pocaterra. Veneto di origine e ferrarese d’adozione, l’artista (amico di Guido Scaramagli) realizzò varie opere ispirate al mondo delle campagne, alcune delle quali donate dalla figlia Eleonora (che interverrà on line) al MAF. Sarà pure l’occasione per presentare un primo “Quaderno” di queste sue opere, a cura di Corrado Pocaterra e di Gian Paolo Borghi.

L’ormai tradizionale buffet con i prodotti ferraresi concluderà la giornata, promossa dal Comune di Ferrara, dal MAF e dall’associazione omonima. L’ingresso è come sempre libero e gratuito.

Il MAF, infine, interverrà nella mattinata di domenica 9 ottobre 2022 all’inaugurazione della mostra “Dagli ‘Otto bifolchi e quattro braccianti’ a San Bartolomeo in Bosco. Documenti e immagini”, allestita presso l’Archivio di Stato di Ferrara (corso della Giovecca, 146) e ospitante alcune immagini tratte dal suo archivio fotografico.

