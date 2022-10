(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Cordiali saluti.

COMUNICATO STAMPA

SPORT – PERNARELLA (M5S LAZIO): CONCLUSO IN COMMISSIONE ITER DI APPROVAZIONE PER NUOVO TESTO UNICO

Roma, 6 ottobre – “Si è concluso in Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo l’iter di approvazione del testo unico dello sport e le attività sportive, un atto atteso da tempo in quanto la legge regionale in materia risale al 2002. Quella di oggi è stata una seduta che ha segnato un altro primato importante, perché è stata la prima Commissione consiliare “almost paper free”, dicendo addio ai fascicoli di carta e sostituendoli in formato digitale, come già avviene in Aula”.

Così in una nota la Presidente della Commissione regionale Gaia Pernarella.

“Questa legge – spiega Pernarella – ha una visione molto attenta alla qualità della vita e promuove uno stile di vita sano, affinché lo sport non sia solo un’attività per professionisti, ma faccia parte della vita quotidiana di tutti i cittadini”.

“Il lavoro svolto – prosegue la Consigliera M5S – a cui abbiamo dato una forte accelerazione per venire incontro alle attese delle associazioni, che in più di cento hanno partecipato alle audizioni, è stato particolarmente importante e incentrato sull’attività di ascolto grazie anche alla possibilità di estendere, tramite il sito della Regione Lazio, le osservazioni a tutti i cittadini che lo desiderassero, così introducendo temi all’avanguardia e colmando quel gap normativo che si era creato dall’entrata in vigore della legge nazionale del 2021”.

“Oltre ad adeguare le definizioni, le attività e i ruoli degli istruttori e degli operatori, riorganizzando l’intero settore, abbiamo introdotto un sostegno anche alle attività e alle discipline olistiche e orientali che sono altrettanto importanti per coniugare uno stato mentale e fisico capace di affrontare le sfide quotidiane”.

“Ora il lavoro passa alla Commissione bilancio su cui vigileremo affinché l’iter sia rapido e si arrivi presto all’approvazione dell’Aula, anche per poter chiudere questa legislatura, che sta per giungere al termine, con una legge che vada a fare il bene dei cittadini del Lazio” conclude Gaia Pernarella.