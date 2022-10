C.S. Grancasa, Alberti (M5S): «Rispettare il piano industriale, l’azienda va rilanciata»

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Movimento 5 Stelle – Lombardia – Ufficio stampa Non vedi correttamente il messaggio?

Grancasa, Alberti (M5S): «Rispettare il piano industriale, l’azienda va rilanciata»

Dino Alberti (M5S): «Ringraziamo i nuovi rappresentanti della proprietà per essere intervenuti oggi in audizione, ma al netto delle responsabilità dei precedenti amministratori, ora è il momento di rilanciare l’azienda. Dallo scorso agosto che stiamo assistendo ad una progressiva riduzione degli spazi commerciali, tra cui quello di Desenzano del Garda. Questi non sono certo gli accordi avvallati dal Tribunale di Milano, il piano industriale concordato deve essere attivato. L’azienda da diversi anni utilizza cassa integrazione e ammortizzatori sociali. A quanto abbiamo ascoltato nulla è stato fatto per cambiare situazione. Abbiamo sentito gli ennesimi faremo, ci impegneremo, ma al di là delle promesse nulla di concreto. Se i prodotti restano invenduti non è certo colpa dei dipendenti. Comprendiamo le difficoltà della proprietà, ma la responsabilità di cambiare le cose spetta a loro, non solo ai lavoratori che quando poi si tirano le somme sono sempre quelli che pagano. Purtroppo, come al solito, la politica arriva sempre all’ultimo momento» così il Consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Dino Alberti, al termine dell’audizione in merito alla situazione del Gruppo Grancasa in Lombardia con la proprietà e le organizzazioni sindacali, svoltasi oggi in IV Commissione regionale Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione.

Milano, 06 ottobre 2022

