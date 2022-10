(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Regionali, Cangemi (Lega) “Subito candidatura forte per centrodestra, vinciamo il Lazio”

Roma 5 ott. – “Le ormai prossime elezioni regionali del Lazio sono l’opportunità per archiviare la gestione Pd, che non ha saputo affrontare le reali esigenze di cittadini e territori. E’ importante e urgente che il centrodestra indichi subito una candidatura forte, condivisa, capace di dare al Lazio un futuro di crescita. Un tema, affrontato anche nelle passate settimane dallo stesso Matteo Salvini, che è fondamentale per evitare errori del passato e per presentarsi uniti e compatti al giudizio degli elettori della Regione. Partiamo subito, vinciamo nel Lazio”.

Lo dichiara il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi