(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Movimento 5 Stelle – Lombardia – Ufficio stampa Non vedi correttamente il messaggio?

Infortunio mortale sul lavoro a Colverde. Erba (M5s): “Tragedia inaccettabile, ancora fermo in Regione il Piano di Sicurezza e Prevenzione”

Dramma ieri pomeriggio a Colverde: un operaio di quarant’anni ha perso la vita a seguito di un incidente sul lavoro in un cantiere, travolto da una montagna di terra. Si tratta della settima vittima in provincia di Como dall’inizio del 2022.

Così Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle: “Prima di tutto la mia vicinanza ai familiari dell’operaio che ha perso la vita. Ennesima tragedia che denuncia la necessità di interventi rapidi soprattutto da parte degli enti che possono avere un ruolo chiave. Regione Lombardia può fare moltissimo, perché è l’istituzione che ha le principali competenze su sanità e prevenzione.

Da settimane attendiamo la calendarizzazione in Consiglio Regionale del Piano Regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non possiamo più aspettare, ormai assistiamo quotidianamente ad un bollettino di guerra. Un prezzo troppo caro e inaccettabile. Occorre rendere operativo quanto prima il nuovo protocollo regionale per limitare al minimo il rischio di incidenti.

Due i pilastri fondamentali su cui agire: rafforzare i controlli e sostenere le imprese che investono in prevenzione. Riducendo gli infortuni diminuisce di conseguenza l’impatto che essi hanno sul nostro sistema sanitario. In questo modo i risparmi generati diventano le risorse da reinvestire e utili a creare quel sistema virtuoso in cui la prevenzione viene messa al centro. Non abbiamo più tempo, bisogna dare risposte immediate”.

Milano, 05 ottobre 2022

20124 Milano