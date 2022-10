(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Inaugurazione del Master in “Management del Patrimonio culturale per lo Sviluppo turistico”

Perugia, Gipsoteca del Dipartimento di Lettere, giovedì 6 ottobre, ore 17.30

La Gipsoteca del Dipartimento di Lettere dell’Università degli Studi di Perugia (in via dell’Aquilone 7) ospiterà giovedì 6 ottobre 2022, alle ore 17.30, la cerimonia di inaugurazione del Master in “Management del Patrimonio culturale per lo Sviluppo turistico”.

Interverranno il Pro-Rettore Vicario Prof. Fausto Elisei, il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni e i docenti del corso.

Il corso post-laurea, organizzato in collaborazione con la rete di Camere di Commercio Mirabilia, nasce per formare operatori del turismo che siano in grado di valorizzare gli elementi che costituiscono il patrimonio culturale, materiale e immateriale, del territorio, con un focus specifico sui luoghi Unesco.

“Le conoscenze e le capacità teorico-pratiche che saranno acquisite nel corso del Master – sottolinea la Prof.ssa Emanuela Costantini, direttore del Master – prevedono l’approfondimento della storia delle civiltà dei territori nei vari aspetti culturali (storico-artistici, antropologici, ambientali ed enogastronomici), al fine della loro valorizzazione a scopi turistici”.

Il programma del Master si articola in 14 weekend e 2 settimane di attività che si svolgeranno in aula e sul ‘campo’.

Le attività d’aula prevedono lezioni frontali e metodologie didattiche attive quali lavori di gruppo, simulazioni, testimonianze e workshop, discussioni guidate, impartite da docenti universitari ed esperti del settore turistico.

Si svolgeranno nelle sedi dell’Ateneo (Perugia, Terni, Assisi, Castiglione del Lago, Foligno, Gubbio, Narni) e a distanza.

Perugia,5 ottobre 2022