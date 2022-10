Famiglie al Museo: domenica 9 eventi nei Musei del Sistema Mugello Montagna Fiorentina

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Buongiorno

FAMIGLIE AL MUSEO: 9 PROPOSTE PER TUTTI I GUSTI

Le iniziative in programma

9 proposte in altrettanti musei del Sistema Museale Integrato Mugello Montagna Fiorentina in occasione della “Giornata Famiglie al Museo” in programma domenica 9 ottobre. Quest’anno un testimonial d’eccezione: Geronimo Stilton, il topo scrittore e giornalista che da anni appassiona generazioni di bambine e bambini con le sue avventure. Le attività e gli ingressi sono tutti gratuiti, prestare attenzione agli eventi che richiedono o consigliano la prenotazione.

– Al “MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA DI CASA D’ERCI” in Località Grezzano a Borgo San Lorenzo, appuntamento dalle 15 alle 19 con “ACTIVITY BOOK E MOSTRA DI FUNGHI”. Attività dedicata a tutte le età.

– Al “MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MUGELLO” di Palazzuolo sul Senio appuntamento con “TUTTI O NESSUNO IL CIELO E’ UNO” laboratorio divertente su uguaglianza e diversità, in compagnia di Geronimo Stilton. L’attività sarà itinerante; partirà dalla Biblioteca Comunale per poi concludersi al Museo Archeologico Alto Mugello. Orari: 15 – 17 (ritrovo alla Biblioteca Comunale) Fascia di età: 3 – 11 anni

– Al “MUSEO ARCHEOLOGICO COMPRENSORIALE DEL MUGELLO E DELLA VAL DI SIEVE” a Dicomano appuntamento con “I GIOCHI NEL TEMPO” che farà scoprire come anche se col tempo alcuni sono cambiati e altri se ne sono aggiunti, i giochi sono sempre stati presenti nelle vite dei più piccoli; scopriremo i giochi della Preistoria, degli antichi Etruschi e dei Romani, ma anche quelli in voga nel Medioevo! Al termine un’attività grafica! Orari: 16.30 – 17.30 Fascia di età: 4 – 12 anni.

A tutti i bambini partecipanti verrà consegnato il libretto DIVERSI MA UGUALI di FAMU.