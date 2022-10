Erickson: Vita di un albero raccontata da sé medesimo, di Luca Sciortino

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 L’ecologia spiegata a bambini e bambine

Luca Sciortino

VITA DI UN ALBERO RACCONTATA DA SÉ MEDESIMO

L’ECOLOGIA SPIEGATA AI BAMBINI E ALLE BAMBINE

Passano gli anni e Gina Fronzuta, una simpatica, attenta, curiosa e loquace quercia, cresce incrementando gli anelli del suo tronco, sempre più forte e robusto. Crescono anche i rami e la sua chioma ombrosa, che spesso dà riparo a uccelli e ad altri animali del bosco. Gina Fronzuta parla con loro, scopre le loro storie, li ritrova generazione dopo generazione. Un lento fluire del tempo, con i ritmi naturali delle stagioni, l’alternanza tra luce e notte, che diventa la sua divertente autobiografia, fatta di incontri, amicizie, ma anche pericoli.

C’è un mistero che abita i nostri alberi, qualcosa che li rende commoventemente prossimi, amati, fraterni, e al contempo alieni, impassibili, addirittura impossibili. Un albero combatte ogni giorno per restare al mondo, anche se consegna l’immagine, e il sentimento, di un posto sicuro. Come possono raggiungere certe età? Come possono restarsene lì mentre il nostro mondo rischia di implodere? Sono saggi o totalmente indifferenti ai destini degli altri abitanti del pianeta? Ad alcune di queste domande epocali cerca di rispondere l’avventurosa Vita di un albero raccontata da sé medesimo (Erickson) scritta da Luca Sciortino, un’autobiografia che immagina e descrive, educando allo stesso tempo bambini e bambine ai concetti fondamentali dell’ecologia. Un libro per incuriosire, stimolare domande, aiutare a riflettere su un bene prezioso come l’ambiente.

Arricchita da curiosità sugli alberi e sugli animali, e dalle illustrazioni di Noémie Risch-Vallier, una storia che apre a un punto di vista diverso, per insegnare a guardare il mondo dagli occhi delle tante specie che lo abitano e a confrontarsi e interrogarsi sul rapporto tra esseri umani e natura, biodiversità, e cambiamenti climatici.

Luca Sciortino filosofo della scienza, divulgatore scientifico e scrittore. Scrive di scienza sulle pagine della rivista «Panorama» da oltre quindici anni. Per Erickson ha pubblicato anche Vita di un atomo raccontata da sé medesimo medesimo (2010, 2022), tradotto in cinese, coreano e turco.

Pagine: 152

Prezzo: 16,00€

Libreria: 7 ottobre 2022

