Disabilità: L’amministrazione dia risposte concrete invece di litigare, vergognoso il caso della giovane di Fiumicino

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Disabilità, Baccini: L’amministrazione dia risposte concrete invece di litigare, vergognoso il caso della giovane di Fiumicino

“Stamane La Repubblica proponeva un articolo di denuncia di un problema grave di una ragazzina disabile di Fiumicino che da anni attende l’intervento del Sindaco e dell’amministrazione per vedere riconosciuto il diritto all’assistenza infermieristica per andare a scuola. E’ una situazione intollerabile se pensiamo che basterebbe un semplice intervento previsto dalla legge e che più volte è stato richiesto. Nel nostro Comune l’attenzione alla disabilità e alla formazione dei più giovani dovrebbero essere priorità come segno di crescita sociale e sviluppo, invece i giovani sono relegati in strutture spesso non idonee alla formazione e per quanto riguarda la disabilità questo ultimo caso ci dovrebbe far vergognare per come non vi sia sensibilità sul tema da parte di un’amministrazione buona solo per gli annunci. Ricordo che su mia proposta tutto il consiglio comunale, all’unanimità, ha approvato l’istituzione di una figura Garante per i diritti dei disabili ma che ad oggi non è stato dato corso al progetto, ritrovandoci poi sulle pagine dei quotidiani nazionali storie come quella della nostra giovane concittadina che attende senza risposta. Questo però è solo l’ultimo sintomo di un malessere condiviso all’interno della maggioranza che trova ogni pretesto per accendere discussioni e di verbi interni e che blocca ogni attività di questa amministrazione”, lo dichiara Mario Baccini, candidato sindaco.

