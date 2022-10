Comunicato 48.2022 – 10 ottobre Conferenza di Capigruppo sulle problematiche del comparto agricolo.

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 La pressante crisi economica che attanaglia il settore agricolo è un argomento che preoccupa l’intera Comunità e necessita che si lascino accesi i riflettori sui problemi che i produttori prima e l’indotto, di conseguenza, vivono quotidianamente. Gli aumenti energetici, che hanno trainato in vertiginosa salita il costo di tutte le merci, sono la principale causa di questo problema. Con una economia locale principalmente basata sull’agricoltura è facile dedurre che un considerevole numero di nuclei familiari sia in serie difficoltà, il Consiglio Comunale si schiera compatto a fianco degli operatori del settore.

