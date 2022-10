Uff. Stampa M5S CR FVG – “Invece di attaccare il Reddito di cittadinanza, Roberti attacchi sé stesso”

(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Con preghiera di diffusione e pubblicazione.

Sergo: “Invece di attaccare il Reddito di cittadinanza, Roberti attacchi sé stesso”

“L’assessore Roberti prende spunto dal caso di un percettore del Reddito di cittadinanza arrestato per detenzione di stupefacenti per attaccare strumentalmente la misura. L’assessore come al solito dimentica varie cose ed è bene che ogni tanto gliele ricordiamo”. Lo dichiara il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Cristian.

“Il tutto è avvenuto nello stesso giorno in cui la città di Trieste di cui è stato assessore comunale finisce sulle cronache, nere, di tutti i giornali per essere, secondo le statistiche pubblicate sul Il Sole 24 ore, il Comune in cui vengono denunciati più stupri, tentati omicidi e lesioni dolose (pro capite), ma anche sul podio per sfruttamento della prostituzione e percosse e, come se non bastasse, nella top ten per furti di motocicli, rapine nei negozi, estorsioni, truffe e frodi informatiche, stupefacenti, spaccio e altri delitti non meglio classificati” sottolinea l’esponente M5S.