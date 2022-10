(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 PD, FASSINO: LETTA? POLITICAMENTE CI STA CHE RESTI ANCHE DOPO IL CONGRESSO, NUOVA FASE RICHIEDE TEMPO

“Non si risolvono i problemi cambiando solo il segretario. Letta ha detto che guiderà il partito fino al Congresso, poi si deciderà. Lui ha detto che non si ricandida? Vedremo, valuteremo”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il deputato Pd Piero Fassino. Secondo lei c’è anche la possibilità che Enrico Letta resti segretario del partito? “Non lo so, dipende dalla sua volontà. Politicamente ci può stare che il lavoro di apertura di una nuova fase richieda un tempo più lungo al di là del Congresso e che lo possa guidare. Questa però è una decisione che sta per un verso nelle mani di Letta – ha spiegato Fassino a Rai Radio1 – per un altro nella discussione che faremo nei prossimi mesi”.

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

