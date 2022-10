(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Governo, Mulè (FI): “Famiglie e imprese priorità governo. Pronti strumenti per intervenire”.

Roma,4 ottobre. “Nel programma della coalizione di centrodestra è prevista una flat tax che inizialmente sarà incrementale per le partite iva da 65 a 100 mila euro e che nell’arco della legislatura prevediamo di portare intorno a un’aliquota del 20 percento. Abbiamo il dovere nei confronti dei nostri elettori di realizzare il programma per il quale ci hanno votato ed eletto”, così il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, ospite a La7.

“Il primo provvedimento servirà a dare serenità alle famiglie e ad evitare licenziamenti e cassa integrazione. Prevediamo un pacchetto che assicuri non un sostegno ‘una tantum’ alle famiglie con redditi fino a 20 – 25 mila euro annui. Sulle imprese dovrà essere lo Stato a garantire con la formula già impiegata per l’emergenza Covid. E cioè attraverso un fondo europeo, un nuovo Sure con una dotazione di almeno 200 miliardi, e uno statale. Abbiamo già lo strumento per intervenire: sarà lo Stato a interporsi tra le imprese e i fornitori di energia”, ha detto Mulè.

Massimiliano Rizzo