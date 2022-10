(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Elisa Venturini

Capogruppo Forza Italia in Consiglio Regionale

ELISA VENTURINI: SERVE AGEVOLAZIONE PER GLI ACCOMPAGNATORI DEGLI IPOVEDENTI SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, rilancia un tema molto sentito da una delle fasce fragili della cittadinanza, rappresentata dagli ipovedenti.

“Nel dicembre dello scorso anno come gruppo di Forza Italia abbiamo presentato un ordine del giorno con il quale chiedevamo di prevedere l’agevolazione tariffaria non solo per gli ipovedenti ma anche per i loro accompagnatori sui mezzi del trasporto pubblico locale – dice Elisa Venturini – Attualmente è previsto uno sconto del 20% sugli abbonamenti per i ciechi totali e per i loro accompagnatori mentre per i ciechi parziali o ipovedenti gravi c’è una riduzione del 20% sugli abbonamenti, agevolazione che però non è estesa agli accompagnatori”.