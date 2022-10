(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 [Image]

Energia, Toia (PD): Gli interessi nazionali si realizzano nella risposta unitaria dell’Europa

“Prezzi dell’energia, siamo al dunque. Saprà l’Europa dare una risposta comune? O meglio, gli Stati membri saranno inutilmente e dannosamente sovranisti o capiranno che gli interessi nazionali, in questo come in altri casi, trovano vera soddisfazione solo nella risposta unitaria dell’Europa?

Dopo mesi e mesi di discussioni sulla crisi dei prezzi dell’energia, il Parlamento europeo questa settimana voterà una risoluzione nella quale il Gruppo S&D, su spinta della delegazione del Partito democratico, ha richiesto l’introduzione di un tetto al prezzo del gas, maggiore trasparenza e controlli sul funzionamento della borsa del gas di Amsterdam, il TTF, l’elaborazione di un nuovo indice di riferimento per i prezzi dell’energia e il disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas.

Ora vedremo nelle negoziazioni sul testo congiunto, sugli emendamenti che saranno presentati e nel voto di mercoledì come si comporteranno i conservatori, popolari e liberali di casa nostra. Se agiranno per sostenere l’azione del Governo italiano che da un anno insiste per un tetto al prezzo del gas o se risponderanno agli interessi di altri, fuori dall’Unione, che del gas e dei prezzi dell’energia hanno fatto un’arma contro l’Unione europea stessa e i suoi partner.

Qui si vedrà chi attraverso l’Europa fa il bene del proprio paese”.

Così in una nota Patrizia Toia, europarlamentare del Partito democratico e vicepresidente della commissione industria, ricerca ed energia del Parlamento europeo.

