(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Energia: Buratti (Pd), bene intervento Intesa per famiglie e imprese

“Con ulteriori 8 miliardi, sale a 30 il pacchetto di aiuti per imprese e famiglie messo in campo da Intesa SanPaolo per far fronte ai bisogni sociali che la crisi sta aggravando. Un segnale molto importante per aiutare i cittadini ad affrontare i rincari, dall’aumento delle bollette per luce e gas al maggior costo dei beni di consumo dovuto all’inflazione. È importante che in questa fase difficile anche le banche sostengano l’economia reale, con un’attenzione particolare ai bisogni sociali. Sarebbe auspicabile che il prossimo governo istituisca un fondo di garanzia per tali finalità, rendendo possibile lo stanziamento di ulteriori risorse. Da questa crisi terribile si esce tutti insieme, pubblico e privato”.

Lo dice in una nota il deputato del Pd, capogruppo in commissione Banche, Umberto Buratti.

Roma, 3 ottobre 2022