(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 ENERGIA. BONELLI (EV): CINGOLANI CHIARISCA SU ESPORTAZIONI DI GAS. L’ITALIA SPENDE 700 MLN PER RIGASSIFICATORI MA BLOCCA 280 GW DI RINNOVABILI

“Ieri il ministro Cingolani ha dichiarato che l’Italia non ha problemi di forniture di gas e che il vero problema è il caro energia, aggiungendo che stiamo esportando gas. Lo confermiamo pienamente: l’Italia da gennaio ad agosto 2022 ha esportato oltre 2,15 miliardi di mc di gas.

Perché l’Italia ha speso 700 milioni di euro per acquistare due navi rigassificatrici e allo stesso tempo blocca 280 GW di impianti rinnovabili come denunciato da AD di Terna Donnarumma? Cingolani ha nulla da dire?”

Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde ed esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

