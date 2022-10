(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Cordiali saluti.

COMUNICATO STAMPA

SANITA’ -MARCELLI (M5S LAZIO): “VIA LIBERA AI CASCHI REFRIGERANTI A FROSINONE E A SORA”

Roma 3 ottobre – “Grazie alla determinazione della Asl di Frosinone sono in arrivo i caschi refrigeranti da destinare presso l’Ospedale Spaziani di Frosinone e presso l’Ospedale SS. Trinità di Sora. Un risultato straordinario e un enorme passo in avanti nell’umanizzazione delle cure che mi riempie di orgoglio e che fa seguito alla mia mozione in merito che il Consiglio regionale ha approvato lo scorso dicembre”.

Così in una nota il capogruppo M5S alla Regione Lazio e Vicepresidente della Commissione Sanità Loreto Marcelli.

“Si tratta di dispositivi – afferma Marcelli – che impediscono o riducono al minimo la caduta dei capelli e il loro utilizzo, da parte delle donne affette da tumore al seno, che si sottopongono a trattamenti chemioterapici e terapie radianti, non solo rappresenta un valido antidoto alla perdita dei capelli ma può portare un beneficio in termini di autostima e comportamento positivo, tutti atteggiamenti determinanti nella lotta contro il cancro”.

“Questi primi caschi sono solo il primo passo del nostro impegno per dotare tutte le unità operative di oncologia mammaria del Lazio. non lasceremo indietro nessuno in questa battaglia” conclude il capogruppo M5S alla Regione Lazio.