(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 CARO BOLLETTE. BELLOMO (LEGA): MIA PROPOSTA HA AVUTO MERITO DI APRIRE DISCUSSIONE, ORA SI APPROVI LEGGE

“La mia proposta di legge regionale, la prima presentata per individuare soluzioni contro il problema del caro bollette, ha avuto il grande merito di aprire una discussione. In Commissione si è avviato un iter virtuoso, anche con il contributo di altre due iniziative legislative. Mi auguro che si trovi presto la quadra e che la Regione Puglia metta in campo rapidamente un provvedimento che, attraverso ristori negoziati con le multinazionali, consenta ai cittadini pugliesi di ottenere un sostanzioso sconto sulla bolletta della luce e del gas. L’inverno si avvicina, il tempo sta per scadere, e non possiamo farci trovare impreparati. Questa misura sarebbe certamente importante per rendere meno complicato il periodo che ci attende. Approvare la mia proposta quanto prima significherebbe fare l’interesse dei consumatori. Non credo che ci sia alcun partito che possa volere il contrario”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia e parlamentare eletto alla Camera dei Deputati.

