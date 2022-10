Aggiornamento ore 13.30

(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 ENERGIA

Bollette: Tajani, scostamento extrema ratio

Roma, 3 ott. (LaPresse) – Per alleviare il peso delle bollette su imprese e famiglie “vedremo quanto servirà, ma lo scostamento di bilancio è l’extrema ratio, non la prima scelta”. Così il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a Radio24. Ribadendo il “pieno sostegno al governo Draghi” nelle trattative per arrivare a un tetto europeo al prezzo del gas, Tajani spiega che per reperire le risorse “si può lavorare sulla riduzione del Superbonus che può passare dal 110% all’80%” e “lavorare a una pace fiscale che non vuol dire condono, ma vuol dire permettere allo Stato di incassare 40-50 miliardi frutto di accordi fra imprese e erario. Insomma, vuol dire pagare meno ma pagare subito per far entrare subito i soldi nelle casse dello Stato”. Per quanto riguarda invece il Reddito di cittadinanza, “continuiamo a sostenere un principio giusto ma ci sono troppi imbroglioni e i soldi vanno dati a chi ha realmente bisogno”, conclude il coordinatore azzurro.

Energia:Aie,risparmi gas ‘cruciali’ durante l’inverno ‘Stock al 90% a fine settembre’

(ANSA) – PARIGI, 03 OTT – Le misure di risparmio del gas in Europa saranno “cruciali” questo inverno per mantenere gli stock a livelli sufficienti in caso di taglio totale di gas russo e di “ondata di freddo tardiva”: è quanto afferma l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) nel suo rapporto trimestrale. Per evitare l’importazione di gas russo, l’Europa ha proceduto all’importazione massiccia di gas naturale liquefatto (Gnl) e di gas norvegese. Grazie a questa strategia di diversificazione “gli stock di gas erano al 90% a fine settembre”, riferisce l’organizzazione con base a Parigi, mettendo in guardia l’Europa sulle conseguenze, da questo inverno, di un eventuale taglio totale di gas russo.

++ Cremlino, sul Nord Stream l’Occidente è isterico ++ ‘Non è chiaro con chi collaborare per ripristinare il flusso’

(ANSA) – ROMA, 03 OTT – “Non è chiaro con chi collaborare per ripristinare il flusso di Nord Stream” perché l’Occidente “é isterico” sulla vicenda. Lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov come riporta Ria Novosti.

Nord Stream: Cremlino, impossibile stabilire date per recupero

Roma, 3 ott. (LaPresse) – “Non esiste date” per il recupero delle linee del gasdotto Nord Stream daneggiate. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, lo riporta Ria Novosti. “Ci sono sicuramente Paesi che, in assenza del funzionamento di questi gasdotti, hanno l’opportunità di vendere più gas liquefatto a un prezzo più alto. Il primo di questi, è ben noto, sono gli Stati Uniti”, ha aggiunto Peskov.

++ Energia: da Intesa altri 8 miliardi per famiglie e imprese ++ Pacchetto aiuti contro rincari sale a 30 miliardi

(ANSA) – MILANO, 03 OTT – Intesa Sanpaolo mette a disposizione ulteriori 8 miliardi di euro per aiutare le famiglie ad affrontare i rincari, dall’aumento delle bollette per luce e gas al maggior costo dei beni di consumo. Con questo intervento il pacchetto di aiuti stanziato dalla banca per imprese e famiglie ammonta a 30 miliardi di euro. L’iniziativa è frutto anche del costante dialogo con le principali associazioni dei consumatori e del puntuale ascolto delle esigenze della clientela. Intesa Sanpaolo ha definito tre linee di intervento a sostegno delle famiglie. In primis, 500 milioni di euro destinati ai clienti della banca da almeno 6 mesi con Isee massimo di 40.000 euro e con un reddito mensile di almeno 500 euro. Potranno accedere ad un prestito personale a tasso fortemente agevolato, senza costi accessori, diluibile in 20 anni di durata. L’importo massimo è di 6.000 euro. Cinque miliardi di euro è l’impegno della Banca per sospendere il pagamento o rimodulare le rate di mutui e prestiti. Oltre un milione i clienti titolari di mutuo o prestito possono beneficiare dell’iniziativa. Inoltre, fino a dicembre, i nuovi contratti includeranno gratuitamente la flessibilità per la gestione della rata. Ulteriori 2,5 miliardi di euro verranno messi a disposizione grazie alla possibilità di rateizzare acquisti e pagamenti, utenze comprese, a tasso zero, per una durata di sei mesi. L’opzione è attivabile direttamente dal cliente tramite i canali digitali.

GOVERNO

Governo: Mule’ (FI), se politico ha agibilita’ per decisioni =

(AGI) – Roma, 3 ott. – “Sgombriamo il campo da equivoci sul governo che verra’ formato: non parliamo di poltrone ma della natura che dovra’ avere. Un governo di natura politica deve esprime ministri politici che, rispetto ai tecnici, hanno la liberta’ e l’adesione a una visione politica nemica del rigore. E’ necessaria quella agibilita’ politica che consente di assumere decisioni e rispondere a un mandato del parlamento. L’esperienza dei tecnici ci insegna che il grande limite e’ sempre stato quello di fermarsi sulla soglia di cio’ che fa la differenza tra chi decide in virtu’ di un preciso mandato popolare ed elettorale ratificato dal Parlamento e chi non va oltre cio’ che suggerisce la dottrina o gli studi accademici”. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mule’, a Skytg24.

Governo: Salvini, non vedo l’ora che parta, abbiamo idee chiare =

(AGI) – Roma, 3 ott. – “Niente da fare, a sinistra non se ne fanno una ragione A leggere i giornali oggi, dovrei fare il Ministro in otto ministeri diversi. Lasciamoli scrivere e lavoriamo alla squadra migliore possibile. Non vedo l’ora che il nuovo governo entri in carica, abbiamo le idee chiare su come difendere il lavoro e il futuro degli Italiani”. Cosi’ il leader della Lega Matteo Salvini.

Governo: Lega, accelerare su squadra.Domani consiglio federale =

(AGI) – Roma, 3 ott. – “Il consiglio federale della Lega e’ convocato domani alle 15 a Roma. Come anticipato, servira’ per fare il punto della situazione con l’obiettivo di costruire in tempi rapidi la squadra di governo piu’ efficace possibile”. E’ quanto fa sapere la Lega

REGIONALI

**REGIONALI: CALENDA, ‘NON FACCIAMO ALLEANZE CON IL M5S, E’ IL PD CHE DEVE SCEGLIERE’** =

Roma, 3 ott (Adnkronos) – “Devo parlare con Matteo. Il nostro punto è sempre molto evidente, noi non facciamo alleanze con il M5s, quel modo di fare politica è molto lontano di quello che serve al Paese. Dopodichè sarà il Pd a dover scegliere. La cosa è semplificata con Conte o Calenda ma il punto è capire cosa è la sinistra riformista, noi siamo liberaldemocratici”. Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà a proposito del prossimo voto amministrativo in Lombardia e Lazio.

LETTONIA

Lettonia: Tajani, vittoria Karins rafforza Nato in Ue

(ANSA) – ROMA, 03 OTT – “Congratulazioni al mio amico Krisjanis Karins per la vittoria delle elezioni in Lettonia. Grazie ai valori del popolarismo europeo sono stati sconfitti i partiti filo russi. Un successo che rafforza anche la posizione della Nato in Europa. In Repubblica ceca per le elezioni al Senato ottengono ottimi risultati i partiti della famiglia del PPE, un’ancora a difesa della democrazia e della libertà”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo.

Lettonia: avviate le consultazioni per il nuovo governo Formazione governo potrebbe durare ‘almeno un mese’

(ANSA) – VILNIUS, 03 OTT – Il Presidente lettone Egils Levits ha iniziato le consultazioni per affidare l’incarico di formare un nuovo governo dopo le elezioni politiche tenutesi due giorni fa. Lo comunica una nota della Presidenza della Repubblica. Levits incontrerà i rappresentanti di tutte le sette forze entrate nel nuovo parlamento (Saeima). Il Primo ministro uscente Krišjanis Karinš – il cui partito è uscito vincente dalla tornata elettorale con una maggioranza di poco inferiore al 19% – è il principale candidato alla poltrona di premier. La grande frammentazione del voto renderà tuttavia necessario “almeno un mese” per la formazione della nuova coalizione, ha affermato il Presidente intervenendo questa mattina a una trasmissione televisiva. Due partiti presenti nel governo uscente – Nuova Unità e Alleanza Nazionale – sono i candidati naturali alla formazione di una nuova coalizione con Lista Unita. Tale governo di coalizione avrebbe tuttavia una maggioranza estremamente risicata (54 seggi su 100 totali). Per poter garantire una maggior solidità al nuovo Governo, Levits ha invitato all’allargamento dell’alleanza a una forza di centrosinistra come i Progressisti. Le grosse divergenze ideologiche tra quest’ultima e il partito di destra Alleanza Nazionale potrebbero complicare notevolmente il raggiungimento di un compromesso. Il capo dello stato ritiene che un’alleanza di governo quanto più ampia sia necessaria per poter effettuare le riforme necessarie al Paese, dare un maggior slancio all’economia lettone – fanalino di coda del Baltico – e rendere maggiormente compatta la società, sbarazzandosi di quanto ancora rimane del patrimonio coloniale sovietico.

BULGARIA

BULGARIA, TAJANI: AUSPICIO STABILITÀ AL GOVERNO PER SUPERARE CRISI

(Public Policy) – Roma, 03 ott – “Congratulazioni a @PPGERB e a @BoykoBorissov per il risultato alle elezioni parlamentari in #Bulgaria. L’auspicio è che si trovi una stabilità al governo per consentire al Paese di superare la difficile crisi economica che sta attraversando”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

FERMATA IN IRAN

++ Fermata in Iran: ‘ora silenzio, momento delicato’ ++ Nella libreria della famiglia di Alessia Piperno

(ANSA) – ROMA, 03 OTT – “In questo momento non possiamo parlare, ci dispiace, è un momento delicato”. Sono queste le parole di uno dei dipendenti della libreria della famiglia di Alessia Piperno, la ragazza romana che -secondo la denunci del padre Alberto- è stata arrestata a Teheran nel giorno del suo compleanno. Nella libreria di famiglia, nel quartiere Tuscolano a Roma, si respira preoccupazione: è aperta come ogni giorno ma all’interno i titolari preferiscono non parlare con i giornalisti così come consigliato loro. All’interno del negozio c’è solo la mamma della ragazza.

++ Fermata in Iran: la Farnesina in contatto con la famiglia ++

(ANSA) – ROMA, 03 OTT – La Farnesina, secondo quanto si apprende, è in contatto con la famiglia di Alessia Piperno, la ragazza che dall’Iran ha inviato un drammatico appello, rilanciato dal padre su Fb, informando i genitori che ‘era stata arrestata a Teheran’ e chiedendo ‘aiuto’.

++ Fermata in Iran:padre di Alessia,siamo molto preoccupati ++ ‘Sentita ieri dal carcere poi nessuna notizia di lei’

(ANSA) – ROMA, 03 OTT – “Siamo molto preoccupati, la situazione purtroppo non va bene. Siamo contatto con Unità di Crisi della Farnesina che ha attivato tutte le procedure del caso”. Così all’ANSA Alberto Piperno padre di Alessia la ragazza romana fermata a Teheran. “Dopo la telefonata dal carcere di ieri da parte di Alessia non abbiamo più avuto altre notizie, non l’abbiamo più sentita”, aggiunge.

UCRAINA

Ucraina: Mosca, regioni annesse sono nuovi confini Russia

Roma, 3 otto. (LaPresse) – I confini delle regioni autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk e delle regioni occupate di Kherson e Zaporizhzhia “sono il confine di stato della Federazione Russa”. E’ quanto si legge nel testo degli accordi tra le quattro regioni e la Russia pubblicate nella sezione informazioni legali del sito internet del Cremlino. Lo riporta Ria Novosti.

**UCRAINA: AMBASCIATORE RUSSO ARRIVATO A FARNESINA** = Convocato da segretario generale Seq

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – L’ambasciatore russo in Italia, Sergei Razov, è arrivato alla Farnesina dopo essere stato convocato dal segretario generale del ministero degli Esteri Ettore Sequi. La decisione è stata presa in coordinamento con le altre ambasciate dei Paesi Ue, per ribadire la condanna per le annessioni illegali delle quattro regioni occupate ucraine alle Russia

Ucraina: filorussi Kherson, “Kiev avanza, situazione tesa” =

(AGI) – Roma, 3 ott. – Negli ultimi giorni si e’ rafforzata l’offensiva delle truppe ucraine nell’Est e nel Sud del Paese; e dopo la liberazione di Lyman, nella provincia orientale di Donetsk, le autorita’ imposte dalla Russia nella provincia meridionale di Kherson ammettono che i soldati ucraini sono riusciti a sfondare le linee russe anche in altri punti. Vladimir Saldo, il leader imposto dalla Russia nella provincia di Kherson, ha ammesso che i soldati di Kiev sono avanzati in diversi punti della regione, prendendo il controllo di diverse citta’. “(La situazione) e’ tesa, mettiamola cosi'”, ha detto Saldo alla televisione pubblica russa.