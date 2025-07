(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 **(SPOSI IN OSPEDALE) Lorenzo e Tommaso: “Abbiamo scelto di sostenere il

referendum per il matrimonio egualitario. L’amore non può aspettare”**

**(si allega video)**

Erano appena tornati da un viaggio bellissimo quando la vita ha cambiato ritmo

all’improvviso: un ricovero inaspettato, dieci giorni in cardiologia

all’Ospedale Careggi di Firenze, e la paura che si insinua tra le corsie. Ma,

come ci ha detto Lorenzo, “l’amore non ha bisogno di condizioni perfette”. È

stato proprio lì, tra monitor e camici, con il sostegno discreto e partecipe

del personale sanitario, che Lorenzo ha scelto di fare al compagno Tommaso la

promessa più grande.

Il video di quel momento, condiviso su Instagram, ha commosso e sta

commuovendo migliaia di persone in tutta Italia, mostrando la forza di un

amore che oggi, nel nostro Paese, non può ancora esprimersi pienamente

attraverso il matrimonio.

**Per questo Lorenzo e Tommaso hanno deciso di sostenere la campagna per il

referendum sul matrimonio egualitario, lanciato dal comitato “Si Matrimonio

Egualitario”, invitando tutte le cittadine e i cittadini a firmare il quesito

referendario.**

“Viviamo in un Paese che ci riconosce solo come unione civile, ma non ci

permette di sposarci come qualsiasi altra coppia innamorata,” dichiarano

Lorenzo e Tommaso. “Il matrimonio è un diritto, non un privilegio. E oggi

chiediamo a tutte e tutti di aiutarci a cambiare questa ingiustizia: firmate

per il referendum sul matrimonio egualitario ”

**Si può firmare gratuitamente con SPID dal sito:

_https://matrimonioegualitario.it/firma_**

**Il video della proposta, allegato a questo comunicato, racconta in pochi

minuti la bellezza e la verità di un amore che chiede solo di essere

riconosciuto come uguale.**

Invitiamo giornalisti e media a condividere la loro storia e a informare le

cittadine e i cittadini sulle modalità per firmare il quesito referendario per

il matrimonio egualitario.

