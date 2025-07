(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 AREE INTERNE, COSENZA (FDI): GOVERNO MELONI CON I FATTI DIMOSTRA ATTENZIONE

“Il governo Meloni dimostra con i fatti l’attenzione per le aree interne. Il governo ha predisposto di intesa con Sport e Salute un piano da 920 milioni per dotare le scuole di palestre e impianti sportivi, confermando concretamente la centralità attribuita allo sport nella formazione dei giovani. La provincia di Avellino ha beneficiato di 307 milioni tra Pnrr e fondi ministeriali, risorse mai viste prima di questo governo, ed è stato inaugurato già il primo impianto sportivo a Montefredane presso l’istituto Cosimo Caruso. All’evento ha partecipato il ministro Valditara, che ha annunciato l’implementazione di un piano per far conoscere alle famiglie le eccellenti opportunità che si possono costruire sui territori delle aree interne, per impedire che i giovani le abbandonino, portando come esempio proprio il caso dei laboratori digitali Its ‘Antonio Bruno’ di Grottaminarda, struttura unica nel centro sud Italia”.

Lo scrive in una nota Giulia Cosenza, senatrice di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Istruzione.