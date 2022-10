L’ex consigliere del capo del Pentagono suggerisce che gli Stati Uniti e il Regno Unito potrebbero essere dietro l’incidente di Nord Streams

(AGENPARL) – Roma, 02 ottobre 2022 – Gli Stati Uniti e il Regno Unito potrebbero essere dietro le esplosioni agli oleodotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2, l’ex consigliere del segretario alla Difesa americano nell’amministrazione dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Douglas Macgregor, ha detto in una conversazione con Andrew Napolitano , il presentatore del podcast Judging Freedom.

“Devi guardare chi sono gli attori statali che hanno la capacità di farlo. E questo significa che la Royal Navy [del Regno Unito] e la Marina degli Stati Uniti <…> penso che sia abbastanza chiaro”, ha detto Macgregor. Ha anche preso atto della pubblicazione dell’ex ministro degli Esteri polacco (2007-2014), membro del Parlamento europeo Radoslaw Sikorski, che ha ringraziato gli Stati Uniti per aver danneggiato i gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 sulla sua pagina Twitter.

Se questo non è terrorismo, allora che cos'è il terrorismo?



🇮🇹🇷🇺



Если это не терроризм, то что тогда терроризм? pic.twitter.com/pEOvStJeJ9 — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) September 28, 2022

L’ex consigliere del capo del Pentagono ha definito assurda l’idea che dietro l’incidente agli oleodotti ci fosse Mosca. “I russi non l’hanno fatto”, ha detto, aggiungendo che anche il coinvolgimento della Germania nell’incidente era “estremamente improbabile”.

Sono state scoperte quattro perdite del gasdotto Nord Stream, di cui la più recente è stata individuata dalla guardia costiera svedese. In precedenza, la società Nord Stream AG ha riferito che tre fili dei gasdotti offshore Nord Stream 1 e 2 avevano subito danni senza precedenti lunedì. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che Mosca era “profondamente preoccupata per la notizia” e non ha escluso che il funzionamento degli oleodotti possa essere stato interrotto da un atto di sabotaggio. I sismologi svedesi hanno successivamente riferito che lunedì erano state registrate due esplosioni lungo i gasdotti Nord Stream. L’Agenzia danese per l’energia ha riferito che una grande quantità di gas si è riversata in mare. Agli aerei e alle navi è vietato avvicinarsi al sito a meno di cinque miglia nautiche.