2001-2022 IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE LUCA ZAIA PER LA SCOMPARSA DEL RISTORATORE TREVIGIANO CARLO PASIN, PATRON DELLA PASINA, HA CREDUTO NEL SUO TERRITORIO E NEI SUI PRODOTTI, HA AMATO LA NOSTRA TERRA

(AVN) Venezia, 2 ottobre 2022

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE LUCA ZAIA PER LA

SCOMPARSA DEL RISTORATORE TREVIGIANO CARLO PASIN,

PATRON DELLA PASINA, HA CREDUTO NEL SUO TERRITORIO E

NEI SUI PRODOTTI, HA AMATO LA NOSTRA TERRA

(AVN) Venezia, 2 ottobre 2022

“Ho avuto la fortuna di conoscere Carlo e di frequentarlo, e conoscendo la sua storia e

la sua attività professionale posso dire che Carlo Pasin assieme ad altri pochi

rappresenta la storia della ristorazione trevigiana. Amava ricordare che il suo maestro

è Beppe Maffioli, ma il Maffioli oggi non sarebbe così famoso come, e lo stesso vale

per Alfredo Beltrame, se non avesse avuto discepoli come Carlo e come altri della

Marca trevigiana. Pasin ha saputo recepire gli insegnamenti di Maffioli e Beltrame,

innovatori ed esaltatori della Marca trevigiana, e diventare egli stesso un maestro.

Senza Pasin il corso avviato dai due grandi chef si sarebbe spento”. Così il presidente

della Regione del veneto Luca Zaia parla della scomparsa del noto cuoco trevigiano

Carlo Pasin, fondatore dell’osteria Alla Pasina.

“Se c’è un fenomeno turistico e una visibilità internazionale di questa terra lo si deve a

gente come Carlo che alla sua amata Teresa alla quale ha dedicato il nome del suo

ristorante prima in centro a Dosson di Casier, e poi l’attuale sede, Alla Pasina, ovvero

la moglie – prosegue Zaia – Oggi il mio pensiero va a Teresa che con lui ha formato

una coppia invincibile e indissolubile, hanno attraversato mari in burrasca ma hanno

sempre saputo crederci fino in fondo. Voglio portare le mie condoglianze oltre che a

Teresa, anche a Simone e Nicoletta i due figli. Carlo ci mancherà”.

“Ero giovane assessore provinciale all’Agricoltura – ricorda infine Zaia – con Carlo

abbiamo fatto le prime missioni del radicchio a Roma, sembrava quasi un’utopia, la

discesa degli sprovveduti nella grande capitale per parlare di un prodotto che nessuno

conosceva. Carlo ci credeva, è stato un grande ambasciatore. Allora non esisteva il

Consorzio e nemmeno una promozione del prodotto, da vendite minimali solo per

pochi intenditori Roma oggi è diventata una delle principali piazze in cui si vende.

Carlo ha creduto prima di altri al suo territorio con i suoi prodotti e ha amato fino in

fondo la nostra terra, la mia terra”.

