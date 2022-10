(AGENPARL) – sab 01 ottobre 2022 Terracina, Ottaviani (Lega): “Reddito di cittadinanza così è destinato a fallire”.

Roma 1 ott. – “Un plauso ai militari dell’Arma dei Carabinieri di Terracina, che hanno arrestato due stranieri, i quali presentando documenti contraffatti, hanno tentato di ottenere il reddito di cittadinanza. Un tentativo fortunatamente fallito ma che evidenzia la debolezza di un provvedimento che deve essere oggetto di profonda revisione proprio per scongiurare che soldi, utilizzabili per chi davvero ne ha bisogno, finiscano in tasca a personaggi senza diritti e senza scrupoli. Il nostro impegno, sin da subito in parlamento, sarà proprio per ridefinire uno strumento che, così come è, non funziona e che mortifica anche chi ha davvero bisogno di sostegno”.

Lo dichiara il parlamentare della Lega, Nicola Ottaviani