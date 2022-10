(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Meloni: Mazzetti (FI), Attacchi esecrabili. Solo Centrodestra valorizza leadership femminile

Roma, 30 settembre. “Gli attacchi sul personale sono sempre da esecrare”, afferma Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, che prosegue: “È incredibile che questi attacchi provengano da chi ha speso tante parole per la parità e per i diritti. Segno che un conto sono le parole e un altro i fatti: è la solita doppia morale della sinistra! Giorgia Meloni – rimarca – ha ottenuto un consenso chiaro da parte degli italiani: merita sostegno e fiducia. La leadership femminile è un fatto, anche nel nostro Paese, ed è merito solo del Centrodestra. Gli altri se ne facciano una ragione! Adesso mettiamoci subito al lavoro per risolvere i problemi del Paese, che sono gravi e urgenti e non possono aspettare oltre. Il Paese ha bisogno della concretezza del Centrodestra”, conclude Mazzetti.