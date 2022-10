CS n°1 SISA – Una sana alimentazione come àncora di salvataggio per la salute dell’uomo e del pianeta. La dieta mediterranea, ricca di prodotti del made in Italy, resta la favorita

(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Comunicato stampa Giovedì 29 settembre 2022

Si apre venerdì 30 settembre all’Università la Sapienza di Roma il XX Congresso Nazionale della Società Italiana di

Scienze dell’Alimentazione. Sostenibilità e personalizzazione concetti fondamentali per la dieta del futuro

SISA – Una sana alimentazione come àncora di salvataggio per la

salute dell’uomo e del pianeta. La dieta mediterranea, ricca di

prodotti del made in Italy, resta la favorita

“Un eccessivo consumo di carne, oltre a troppe calorie e sedentarietà, espone l’uomo a obesità, diabete, ipertensione,

insulino-resistenza, malattie cardiovascolari e cancro. Gli effetti si ripercuotono anche sull’ambiente: un elevato

consumo di carne rossa fresca e processata e un elevato apporto calorico provocano aumento di gas serra, perdita di

suolo, spreco di acqua, eutrofizzazione delle acque dolci con proliferazione di alcune specie” sottolinea il Prof. Andrea

Ghiselli, Presidente SISA

SALUTE E SOSTENIBILITA’, BINOMIO INSCINDIBILE – La salute dell’uomo e quella del pianeta

viaggiano a braccetto anche a tavola. Un’alimentazione sana, che segua i principi della dieta

mediterranea e la piramide degli alimenti, è fondamentale per l’individuo per allontanare il rischio di

patologie di diverso genere, ma aiuta anche a mantenere sostenibile l’ambiente in cui viviamo. Questo

uno dei principali messaggi lanciati in vista del ventesimo Congresso della Società Italiana di Scienze

dell’Alimentazione – SISA, che si tiene a Roma presso l’Università Sapienza il 30 settembre e il 1 ottobre.

Venti anni di ricerca, confronto e proposta di soluzioni in un mondo globalizzato e mutante.

“C’è sempre maggiore evidenza che la somma del carico di malattia dovuto a un’alimentazione non

equilibrata, al consumo di alcol e alla mancanza di attività fisica sia uguale al carico di malattia provocato

ogni anno dal fumo di sigaretta – spiega il Prof. Andrea Ghiselli, Presidente SISA – Un eccesso nel

consumo di carne oltre a troppe calorie e sedentarietà espone l’uomo a obesità, diabete, ipertensione,

insulino-resistenza, malattie cardiovascolari e cancro: un carico di malattie enorme. Il consumo di carne

rossa e di carne processata, ossia i salumi, in Italia costituisce la seconda e la terza causa di carico di

malattia da determinanti alimentari. Ma gli effetti si ripercuotono anche sull’ambiente con aumento di gas

serra (anidride carbonica, metano, protossido di azoto), perdita di suolo, spreco di acqua, eutrofizzazione

delle acque dolci con proliferazione di alcune specie a discapito di altre. Una serie di processi già in atto”.

L’AUMENTO DELLA POPOLAZIONE MONDIALE E LA PERSONALIZZAZIONE DELLA DIETA – Si

calcola che nel 2050 la popolazione mondiale ammonterà a quasi 10 miliardi di persone. Un dato non

troppo sorprendente, visto che recenti stime dell’ONU calcolano che proprio il prossimo 15 novembre