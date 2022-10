Comunicato stampa – Caro bollette, Ricci (Ali): “Nuovo governo trovi soluzioni, basta sventolarle ora le bollette vanno pagate” – 30.09.2022

(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA

Caro bollette, Ricci (Ali): “Nuovo governo trovi soluzioni, basta sventolarle ora le bollette vanno pagate”

Roma, 30 settembre 2022 – Sul caro bollette la situazione è drammatica. Ora la campagna elettorale è finita e le bollette vanno pagate, non serve più sventolarle. Il governo entrante non scarichi tutto su quello uscente, si assuma le responsabilità e intervenga. Non c’è tempo da perdere, vanno trovate soluzioni per i cittadini e per le aziende. Alle difficoltà di famiglie e imprese si aggiungono le difficoltà dei Comuni, a cui il nuovo governo deve rispondere il prima possibile, perché non è pensabile tagliare i servizi o aumentare le tasse locali, i cittadini sono già in ginocchio. Chiediamo velocità ma anche una efficace azione in Europa su politica energetica e internazionale, evitiamo che i nazionalismi diventino un pericoloso freno al tetto del gas”. Lo dichiara Matteo Ricci, Presidente nazionale di Ali (Autonomie Locali Italiane) e Sindaco di Pesaro.