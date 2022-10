ALIMENTARE, L’ABBATE (IMPEGNO CIVICO): AUGURI DI BUON LAVORO AL SEGRETARIO GENERALE UILA, STEFANO MANTEGAZZA

(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 30 settembre – “La conferma di Stefano Mantegazza come segretario generale dell’Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari-Uila è un’ottima notizia per l’intero settore. Mi congratulo per il rinnovo dell’incarico e gli auguro di proseguire l’ottimo lavoro sinora portato avanti. Ricordo con piacere i risultati ottenuti con grande spirito collaborativo durante il periodo della pandemia per tutelare i braccianti e i lavoratori agricoli, la semplificazione della burocrazia legata alle visite mediche in agricoltura e i ragionamenti sulla necessità di una piattaforma digitale per l’incontro tra domanda e offerta nel comparto primario”. Lo dichiara il deputato Giuseppe L’Abbate, esponente di Impegno Civico e già Sottosegretario di Stato al Mipaaf.